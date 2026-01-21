El desesperante pedido del maquinista tras el accidente de trenes en España:

El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz. Foto: Gentileza Hoy Aragón

Se trata del mayor accidente ferroviario de alta velocidad en la historia reciente de España, que dejó un saldo de 43 muertos y más de 35 heridos, además de 45 personas que permanecen desaparecidas.

El siniestro tuvo lugar en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, al sur de España, y se vieron involucrados dos trenes que circulaban por vías contiguas.

La tragedia ferroviaria de Adamuz. Foto: EFE

El audio del maquinista en el accidente de tren en España

Las reconstrucciones preliminares están basadas en los audios de la “caja negra” del tren de alta velocidad de la empresa Iryo y el accidente se desencadenó tras un desperfecto sufrido por una formación que cubría la ruta Málaga-Madrid.

Apenas unos segundos después del incidente, el maquinista del Iryo estableció una comunicación con el centro de mando de ADIF en la estación madrileña de Atocha, donde advirtió de la gravedad de la situación.

“Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz”, fue la información emitida por el maquinista. Cabe aclarar que la palabra “enganchón” aún genera dudas entre los investigadores y los medios españoles, dado que no queda claro si se refería a un problema en las vías, a una falla técnica del propio tren o a un primer impacto con otra formación.

Fatal accidente en España. Foto: REUTERS

En el audio también se puede escuchar que el freno de emergencia ya se había activado: “Tengo todo el tren bloqueado… ahora mismo no me puedo mover”, dijo el conductor.

Minutos después se da una nueva comunicación, donde el maquinista fue más contundente: “Mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua”, lanzó.

Y pidió que se detenga el tráfico ferroviario de manera urgente: “Necesito que paren el tráfico de las vías urgentemente, por favor”. A lo que desde ADIF le respondieron: “Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando”.

El maquinista también dijo que había “un incendio” en los vagones: “Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren”, requirió.

Grave accidente de trenes en España. Foto: EFE.

Pero, unos segundos más tarde, apareció por la vía contraria un tren de la línea Alvia que cubría el trayecto hacia Huelva, y que terminó impactando contra los últimos vagones del Iryo.

Este choque generó que ambos trenes descarrilaran, donde dos vagones del Alvia salieron despedidos y cayeron por un terraplén.

El maquinista del Iryo sobrevivió, mientras que su par del Alvia falleció a causa del impacto. Asimismo, antes de abandonar la cabina, el conductor del Iryo también alertó sobre un incendio y solicitó la intervención inmediata de bomberos, ambulancias y servicios de emergencia, al confirmar la presencia de heridos a bordo.