La tragedia ferroviaria de Adamuz. Foto: EFE

El descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, España, que tuvo lugar este domingo y que causó al menos 39 muertos y más de 100 heridos, es uno de los siniestros ferroviarios más graves que se registraron en Europa en lo que va del siglo. De este modo, cabe repasar las prestaciones de dos de los modelos más avanzados del mercado ferroviario: el Frecciarossa 1000 de Iryo y el Alvia S120 de Renfe.

Esto es muy importante, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que se dará con “la verdad” sobre la causa del siniestro que se dio como consecuencia de que un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga con destino a Madrid con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva, y que también descarriló.

Así es el Frecciarossa 1000 de Iryo

El tren “más rápido, moderno y sostenible de Europa”, según Iryo, puede circular a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, tiene una capacidad máxima de 461 pasajeros y es capaz de circular por todas las redes europeas de alta velocidad.

Iryo destaca en su web que el tren es “el mejor del mercado”, gracias a la combinación de innovación y tecnologías avanzadas de propulsión y control. Cuenta con 16 motores distribuidos en todos los vagones, lo que permite aprovechar al máximo la adherencia a los rieles.

El Frecciarossa 1000 de Iryo. Foto: EFE

Por si fuera poco, cuenta con servicios como conexión WiFi 5G de máxima calidad y área de restauración, en un entorno de silencio total que es posible gracias a un diseño aerodinámico de última generación y el uso de tecnologías de ahorro de energía.

Cómo es el Alvia S120 de Renfe

El Alvia S-120 es un tren de alta velocidad operado por Renfe que combina versatilidad técnica y confort para los viajeros. Entró en servicio comercial el 17 de mayo de 2006 en la ruta Madrid-Barcelona, destacándose por su capacidad de adaptarse a distintas infraestructuras ferroviarias sin detenerse para cambiar de ancho de vía. Esto es posible gracias a su sistema Brava de rodadura desplazable, que ajusta automáticamente los bogies al ancho ibérico o internacional en apenas tres segundos, permitiendo unir líneas de alta velocidad con tramos convencionales de forma eficiente.

El tren se compone de cuatro coches y ofrece una distribución de asientos con clase Preferente y Turista, además de espacio para pasajeros con movilidad reducida. Los interiores están pensados para la comodidad: iluminación cuidada, monitores TFT de 17 pulgadas en los salones, tomas de audio individuales y un coche cafetería acogedor.

El Alvia S120 de Renfe. Foto: EFE.

Con una velocidad máxima comercial de hasta 250 km/h en ancho internacional y 220 km/h en ibérico, el Alvia S-120 presta servicio en rutas que requieren tanto rapidez como flexibilidad. Su climatización independiente, sistema de señalización avanzado y diseño aerodinámico lo convierten en una pieza clave de la flota de trenes de larga distancia de Renfe.