Fatal accidente en España. Foto: REUTERS

Las autoridades españolas investigan las causas del accidente entre dos trenes en la provincia de Córdoba, que califican como raro, con al menos 40 muertos, cifra que puede aumentar cuando se acceda a los vagones que se precipitaron por un talud. La investigación por el siniestro ferroviario en Adamuz apunta a la rotura de un tramo de la vía.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía es “la causa o la consecuencia” del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, aunque reconoció que ese hueco es “muy grande”.

La rotura de un tramo de la vía es la primera hipótesis del siniestro en Adamuz. Foto: REUTERS

Puente indicó que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis es “una especulación, como muchas otras”. La comisión investigadora apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua. Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

La CIAF, por su parte, solicitó el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro. También se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio.

Los angustiantes números de la tragedia en España

Las cifras ya resultan impactantes y la preocupación crece ante la posibilidad de que el balance de víctimas aumente, ya que las tareas de rescate continúan. Los esfuerzos están puestos en recuperar los dos convoyes del tren Alvia que cayeron por un terraplén. Para avanzar en ese trabajo, equipos técnicos comenzaron a instalar una grúa de gran porte con el objetivo de levantar los vagones del tren siniestrado, un proceso que demandará tiempo debido a la enorme cantidad de material que debe ser removido.



Además, se contabilizaron 152 heridos, de los que 41 están ingresados en diferentes hospitales, 12 de ellos -incluido un menor y una embarazada- en unidades de cuidados intensivos, lo que lo convierte en uno de los más graves registrados en Europa en lo que va del siglo.

Mientras, se presentaron 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba recibió ya los cuerpos de 37 fallecidos y los forenses realizaron 23 autopsias.