Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

El PP pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados de España y solicitará, además, toda la documentación relativa a los expedientes de los contratos de obras en este tramo que “están vinculados” con personas involucradas en tramas de corrupción.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó en conferencia de prensa que se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios para pedir la comparecencia del presidente español, ya que para salir adelante la petición se requiere la mayoría absoluta en la Cámara, es decir, el apoyo de 176 diputados.

“Sánchez es el presidente del Gobierno, que gestiona las vías férreas, donde se han producido dos accidentes con muchas muertes”, y gestiona un Gobierno con ministros como José Luis Ábalos, con cargos, amplió Muñoz.

Además, pedirá la comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, y del responsable de Adif.

Descarrilamiento de un tren en Cataluña, España. Foto: X @FitJordi

Por otro lado, anunció que su grupo solicitará “toda la documentación pertinente sobre los expedientes de contratos de obras en este tramo, que están vinculados a personas involucradas en tramas de corrupción que rodean al Ministerio de Fomento”.

También aseguró que el PP pedirá una auditoria completa e independiente del estado ferroviario de la línea de alta velocidad y reclamará el cumplimiento inmediato del plan de choque y de resolución de incidencias en estas infraestructuras.