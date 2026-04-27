Irán ofrece terminar con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El estrecho de Ormuz sigue siendo el tema tenso de conversación en la guerra en Medio Oriente que mantienen Irán, Estados Unidos e Israel, y Teherán le ha hecho una nueva propuesta a Washington respecto de su reapertura, si es que el país presidido por Donald Trump acepta aplazar el asunto nuclear.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, dejó asentada esta propuesta en su viaje a Islamabad, capital de Pakistán, país que oficia como mediador en el conflicto bélico. Por el momento, no queda claro si EE.UU. evaluará o no esta postura de negociación. Lo más probable que suceda es que se la desestime, justamente porque uno de los puntos centrales para finalizar la guerra es la imposición de que Irán acabe con su programa nuclear.

Se mantiene vigente un bloqueo en el estrecho de Ormuz, afectando a varias economías mundiales. Foto: REUTERS

Entretanto, Araqchi confesó que su visita a Pakistán fue “muy buena” y se revisaron las “condiciones específicas” por las cuales “pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”. Asimismo, calificó de “muy importantes” las negociaciones.

Trump quiere extender el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

La posición de ambos países parece no tener un punto de encuentro. En una entrevista ofrecida a Fox News de este domingo, Trump dio a entender que pretende continuar con el bloqueo naval y a puertos de Irán en Ormuz, situación que complica y asfixia las exportaciones de Irán.

Las negociaciones entre Teherán y Washington se han visto bruscamente frenadas este fin de semana, debido a que la delegación estadounidense no se presentó en Islamabad, como consecuencia del fallido segundo encuentro que deberían haber mantenido días atrás, cuando en ese momento la delegación iraní se ausentó. Cabe recordar que esta debería haber sido la tercera reunión entre ambos, pero en concreto, solo se ha producido una sola, semanas atrás, y fue infructuosa en cuanto a los resultados.

Irán pretende continuar con su programa nuclear

Araqchi fue explícito al mencionar la postura de su país respecto de la cuestión nuclear, donde planteó que Irán se sentaría a negociar con EE.UU. si es que este acepta que no se ponga sobre la mesa el programa nuclear iraní.

Por tanto, los líderes de Irán no estarían de acuerdo en suspender el programa de enriquecimiento de uranio, al menos por la siguiente década, así como tampoco la idea de retirar el uranio enriquecido que ya tienen en su poder, el cual puede servir como potencial elemento clave para la fabricación de bombas nucleares.

Irán pretende llegar a una paz con EE.UU., pero que no se analice su programa de enriquecimiento de uranio.

La nueva propuesta ya fue presentada por las autoridades pakistaníes a EE.UU., pero no quedó claro si desde la Administración de Donald Trump estarán dispuestos a estudiarla siquiera.

La postura de Irán es negociar un alto el fuego de inmediato y luego podrían sentarse a dialogar respecto de su programa nuclear, aunque no dieron detalles sobre lo que estarían dispuestos a ceder en pos de mantener viva un supuesto fin de las hostilidades.