Una gran tormenta invernal amenaza a cerca de la mitad de Estados Unidos con fuertes nevadas y temperaturas muy por debajo de los cero grados previstas durante el fin de semana, por lo que al menos 14 estados del país han declarado ya el estado de emergencia.

Los meteorólogos advierten de que las intensas nevadas y las bajas temperaturas podrían provocar cortes de electricidad, caída de árboles y la formación de “catastróficas” capas de hielo que convertirán las carreteras en especialmente peligrosas.

“¡Quédense en casa, tengan provisiones y prepárense!”, declaró el director del Servicio Meteorológico Nacional, Ken Graham, en una entrevista con la cadena Fox News.

Se han declarado el estado de emergencia en Nueva York, Arkansas, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Pensilvania, Tennessee, Texas y Virginia, además de la ciudad de Washington D.C..

El frío polar también afectará a Canadá, donde las autoridades advierten de que la sensación térmica podría descender hasta los -50 °C, lo que puede provocar congelación de la piel en pocos minutos.

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron casi 2.000 vuelos previstos para el sábado, según los registros del portal FlightAware.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran largas colas en supermercados de varios estados y estanterías vacías, ya que la población se apresura a abastecerse de suministros como agua embotellada, alimentos enlatados y papel higiénico de cara al fin de semana.

Donald Trump aprovechó la tormenta invernal para negar el cambio climático, sin hacerse eco de las llamadas a la precaución de las autoridades locales y del Servicio Meteorológico Nacional.

“Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los ‘insurrectos ambientales’ explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, escribió el republicano en Truth Social.

Según los expertos, los inviernos son cada vez más cálidos y cortos debido a la crisis climática, pero es probable que se produzcan nevadas más intensas porque una atmósfera más cálida retiene mayor humedad.

La reacción de Nueva York

La ciudad de Nueva York aseguró que está “lista” para afrontar el temporal.

“Estaremos preparados. Si algo se intensifica, la ciudad también intensificará su estrategia”, afirmó el alcalde, Zohran Mamdani.

La Gran Manzana contará con 2.000 trabajadores de saneamiento en turnos de 12 horas para esparcir sal en las calles en cuanto caigan los primeros copos de nieve.