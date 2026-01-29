Microsoft. Foto: REUTERS

Wall Street cerró un jueves mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,11%, después de que el mercado bursátil se viera marcado por las cesiones en las acciones de las tecnológicas, especialmente las de Microsoft, tras la publicación de sus resultados.

La empresa de Bill Gates se desplomó un 9,99% por la desaceleración de su negocio en la nube y el crecimiento de su gasto de capital (capex). Se trata de su mayor caída desde el estallido de la pandemia por coronavirus en marzo de 2020, que le costó 357.000 millones de dólares de capitalización.

“El gasto de capital alcanzó una cifra récord de 37.500 millones de dólares en el trimestre, por encima de las previsiones, lo que, en última instancia, genera preocupación sobre la presión sobre los márgenes y cómo sus enormes inversiones se están traduciendo en monetización”, explicó Xavier Wong, de eToro, sobre la situación de Microsoft.

A pesar del duro golpe que recibió uno de los referentes en la inteligencia artificial, especialistas reafirman su convicción de que la innovación en IA seguirá impulsando el rendimiento de las acciones en los próximos años, y los inversores deberían ampliar su exposición a lo largo de la cadena de valor.

Al cierre de Wall Street, el Dow Jones sumó 55 enteros, hasta los 49.071 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,13%, hasta 6.969 puntos; y el Nasdaq perdió un 0,72%, hasta 23.685 unidades.

Estos dos últimos fueron los más castigados por las ventas de las acciones de algunas tecnológicas, entre ellas Microsoft, que forma parte tanto del selectivo como del índice tecnológico, y cerró la sesión con un 9,99% menos.

El gigante tecnológico es una de las compañías del sector con más capitalización bursátil y tiene un alto impacto en S&P 500 y el Nasdaq.