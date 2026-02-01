El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que está en el poder de la República Islámica desde 1989, advirtió este domingo que cualquier ataque de Estados Unidos a su nación derivaría en un conflicto bélico que afectaría a otros países.

Asimismo, Jamenei aseguró que su pueblo no está asustado por las amenazas de EE.UU. En ese sentido, mencionó que cualquier avance por parte de Norteamérica generaría una “guerra regional”, en el contexto del fuerte despliegue militar que Washington está realizando en el golfo Pérsico.

El líder supremo iraní, Alí Jamenei. Foto: EFE

“Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, aclaró Jamenei, según notificó la agencia de noticias Tasnim.

De todos modos, Jamenei sostuvo que su país no será quien inicie unconflicto armado, pero “dará un golpe firme a cualquiera que le ataque”.

Esto último lo mencionó respecto de la postura de EE.UU. sobre haber amenazado con iniciar una guerra si Irán continúa con la represión de las revueltas en su país y si no se predispone a negociar su programa nuclear. Cabe recordar que en junio del año pasado, Washington junto con Israel bombardearon en la Guerra de los 12 días a Irán y ahora el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que envió una flota “incluso más grande” que la de Venezuela a la zona aledaña a la república persa.

“Con estas amenazas no se puede asustar al pueblo iraní“

“Este señor (por Donald Trump) afirma constantemente que han enviado portaaviones y demás. Con estas amenazas no se puede asustar al pueblo iraní“, resaltó Jamenei.

Asimismo, el líder espiritual y político iraní detalló que las revueltas que tvieron lugar en su país se trataron de intentos de desestabilización de las autoridades locales, lo que vendría a ser un intento de golpe de Estado, cuyo objetivo era destruir centros estratégicos de la administración del país.

“Por eso atacaron a la Policía, a centros gubernamentales, a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, a bancos y mezquitas, e incluso incendiaron el Corán. Atacaron los centros que administran el país. Esto se parecía a un golpe de Estado”, señaló Jamenei que responsabilizó a Estados Unidos y a Israel por las protestas.