Drones en Irán. Foto: Reuters

Estados Unidos no duda en advertir a Irán, en caso de que se niegue a negociar con Washington, según explicó Donald Trump, presidente. En este marco, el país de Medio Oriente dio un importante paso adelante en su defensa, con una numerosa adquisición.

Irán se prepara tras amenazas de Estados Unidos

El país sumó un total de 1.000 drones a su arsenal, en el marco de las amenazas del presidente estadounidense. Justamente, el ejército iraní explicó el motivo de la incorporación a su arsenal.

Las Fuerza Quds de Irán. Foto: X/@revistacodigos

“Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) recién incorporados se han desarrollado en línea con las amenazas de seguridad emergentes y las lecciones operativas aprendidas de la reciente guerra de 12 días”, explicaron en un comunicado.

Los militares hacían referencia a la guerra de 12 días de junio, iniciada por Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Durante ese conflicto, Israel bombardeó a diario instalaciones militares, civiles y nucleares del país persa, incluida la capital, en unos choques en los que murieron más de mil iraníes.

Irán cuenta con una potente industria de fabricación de drones y misiles. En 2024 presentó un nuevo dron con un radio de acción de 2.000 kilómetros, capacidad de vuelo de 24 horas y la posibilidad de transportar “todo tipo de munición y bombas”.

Nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos

La República Islámica hace frente ahora a una potencial intervención militar de Estados Unidos, que ha desplazado a su zona el portaaviones estadounidense Abraham Lincoln y su grupo de escolta compuesto por tres destructores cerca de aguas iraníes.

Trump afirmó ayer que la flota enviada “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, comparó la situación con Venezuela, donde apresó a Nicolás Maduro, y exigió a Irán a cerrar un acuerdo.

El estadounidense ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron el país desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica.

Protestas en Irán. Foto: REUTERS

Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de las protestas que comenzaron por motivos económicos y que pronto se extendieron para pedir el fin de la República Islámica y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos.