El portaaviones Abraham Lincoln es imponente. Foto: X/@Geopolitik_2030

Ya el pasado lunes, el Mando Central del Ejército de los Estados Unidos, a raíz de una orden del presidente Donald Trump, confirmó el despliegue del portaaviones Abraham Lincoln en Medio Oriente.

Su traslado se dio desde el mar de China Meridional hacia el mar Arábigo, en respuesta a la inestabilidad social y política que atraviesa Irán con miles de muertos.

Se trata de una clara advertencia del Gobierno de Trump contra Teherán, ya que este portaaviones de propulsión nuclear es considerado como una de las naves más potentes de su flota.

¿Cómo es el portaaviones Abraham Lincoln, uno de los más potentes en el mundo?

El Abraham Lincoln es el quinto portaaviones estadounidense de la clase Nimitz, considerada la más grande del mundo de una serie de 10 portaaviones de propulsión nuclear de la Armada estadounidense.

Así es el portaaviones Abraham Lincoln. Foto: EFE

Estos buques de guerra están diseñados para apoyar y operar aeronaves en misiones de seguridad marítima, proyección de poder y prevención del uso del mar con fines terroristas, según informa la Marina de los Estados Unidos.

En cuanto a su longitud (eslora), tiene aproximadamente 333 metros. Cuenta con dos reactores nucleares que le permiten operar durante más de 20 años sin repostar combustible y alcanza una velocidad de unos 56 km/h.

Respecto de su capacidad, puede transportar y operar entre 70 y 90 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 Super Hornet, aviones de guerra electrónica y helicópteros.

Marinero a bordo del USS Abraham Lincoln. Foto: EFE

Al mismo tiempo, traslada a unas 5.680 personas, divididas entre la tripulación del buque y el ala aérea.

Está concebido para prestar apoyo a aeronaves en operaciones de seguridad marítima, tal como se plantea en la página web de la Marina estadounidense, además de controlar que no se use el mar con fines terroristas. Su presencia en Medio Oriente es para reforzar la postura militar estadounidense en la región frente a las protestas internas en Irán.

Cabe recordar que en junio del 2025, en la denominada “Guerra de los 12 días”, Estados Unidos bombardeó instalaciones estratégicas iraníes -militares y nucleares- en las cercanías de Teherán y otras ciudades de la nación persa. Como represalia, Irán atacó bases de EE.UU. en Qatar, pero la situación no escaló a mayores.

Portaaviones nucleares de EEUU llegan a Medio Oriente en medio de tensión con Irán. Foto: EFE

¿Qué está pasando en Irán con su crisis interna?

Irán atraviesa una fuerte crisis y revueltas internas que, según ciertos registros, habrían ocasionado la muerte de más de 30.000 personas en enero 2026, a raíz de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre pasado contra el régimen teocrático del ayatolá Alí Jamenei.

Asimismo, la situación es compleja con una creciente presión internacional, luego de que aparecieran nuevas pruebas sobre la represión ocurrida los días 8 y 9 de enero, cuando los ataques estatales fueron más intensos.