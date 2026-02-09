Ranking mundial: la capital latinoamericana que dejó atrás a París, Roma y Tokio. Foto: Street Art Latam | Mejorada con IA.

En un ranking que reúne a las ciudades más influyentes del planeta, una capital de América Latina logró destacarse por encima de destinos históricos y culturales como Tokio, París y Roma.

Se trata de la Ciudad de México, que fue reconocida por la revista Time Out como una de las mejores capitales del mundo gracias a su oferta cultural, su escena gastronómica y su calidad de vida.

Según en ranking, la Ciudad de México se ubicó entre las tres capitales mejor valoradas del planeta. Foto: Unsplash

La firma es una de las empresas de medios más reconocidas a nivel global en temas de entretenimiento, viajes y estilo de vida. Cada año, publica un listado que evalúa a las principales capitales del mundo.

Para elaborar el ranking, se tienen en cuenta aspectos como la cultura, la gastronomía, la vida nocturna, la accesibilidad y la experiencia urbana que ofrecen a residentes y visitantes.

Ciudad de México, la capital latinoamericana mejor posicionada

De acuerdo con el relevamiento, la Ciudad de México se ubicó entre las tres capitales mejor valoradas del planeta y dentro del top 10 de ciudades más destacadas a nivel global, superando a metrópolis históricas como Roma, París y Tokio.

La Ciudad de México fue reconocida por la revista Time Out como una de las mejores capitales del mundo. Foto: Unsplash.

Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana y situada a 2.240 metros sobre el nivel del mar, la capital mexicana se consolidó como uno de los principales centros económicos, culturales y sociales de América Latina.

Su infraestructura, su sistema educativo, su diversidad social y su intensa vida cultural la posicionan como una de las ciudades más dinámicas del mundo.

Las 10 mejores capitales del mundo, según Time Out

Según el ranking de Time Out, las capitales mejor valoradas a nivel global son:

Berlín, Alemania. Madrid, España Ciudad de México, México. Tokio, Japón. Roma, Italia. Lisboa, Portugal. París, Francia. Lima, Perú. Budapest, Hungría. Beijing, China.

Este listado confirma el crecimiento sostenido de las ciudades latinoamericanas en la escena global, con la Ciudad de México y Lima como representantes de la región.

La capital mexicana se consolidó como uno de los principales centros económicos, culturales y sociales de América Latina. Foto: Freepik.

Una capital con historia, cultura y peso simbólico

La importancia de la Ciudad de México no es solo actual, sino también histórica. Es la capital más antigua de América y una de las pocas fundadas originalmente por pueblos indígenas. Fue construida en 1325 por los aztecas sobre una isla del lago de Texcoco bajo el nombre de Tenochtitlan y, tras la conquista española, se convirtió en el centro político del mundo hispanohablante durante siglos.

A lo largo de su historia, fue el corazón administrativo del Virreinato de la Nueva España, luego Distrito Federal tras la independencia y, desde 2016, una entidad federativa con estatus propio.

Imperdibles de la Ciudad de México

Entre los principales atractivos que explican su reconocimiento internacional se destacan:

El Zócalo, una de las plazas más grandes del mundo, rodeada por la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.

El Zócalo es el lugar perfecto para empezar a visitar Ciudad de México. La plaza está rodeada de numerosas atracciones turísticas, como la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, el palacio presidencial, que merece la pena visitar. Foto: Shutterstock

El Bosque de Chapultepec , el parque urbano más grande y antiguo de América Latina.

El Palacio de Bellas Artes , uno de los teatros y casas de ópera más prestigiosos del mundo.

La Alameda Central , el jardín público más antiguo de América.

La Catedral Metropolitana , una joya arquitectónica que combina estilos gótico, barroco y neoclásico.

Teotihuacán, ubicado a menos de una hora de la ciudad, con la imponente Pirámide del Sol como emblema.

Con este reconocimiento, la Ciudad de México reafirma su lugar como la capital latinoamericana mejor posicionada a nivel mundial, un destino que combina historia milenaria, vida urbana vibrante y una identidad cultural única que sigue conquistando al mundo.