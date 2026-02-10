Bondi Urbano Digital (BUD) de Curitiba, Brasil. Foto: AEN

El transporte en Sudamérica se renueva, con los resultados al alcance de la mano de los avances tecnológicos. Mientras Buenos Aires tiene el TramBus, una ciudad de Brasil dio un paso adelante con el lanzamiento de un sistema que también tiene a la electricidad como protagonista.

Se trata del Bondi Urbano Digital (BUD) que funciona en Curitiba. Este medio de transporte tiene la particularidad de mezclar tecnología de primer nivel, sostenibilidad y eficiencia para mejorar los traslados de los habitantes.

Bondi Urbano Digital (BUD) de Curitiba, Brasil. Foto: AEN

Este sistema es 100% eléctrico, inspirado en base a los vehículos Leves sobre Trilhos (VLT), aunque sin tener trenes ni las vías habituales. Su traslado se hace gracias a la inducción magnética sobre el asfalto, una tecnología que permite ahorro en costos y aceleró el tiempo de instalación.

El recorrido de la ruta que se inauguró fue de 10 kilómetros, aunque se espera que se extienda aún más en los próximos años. La elección del sitio que recorrió tiene que ver con la alta densidad en la demanda de la zona.

Los detalles del Bondi Urbano Digital (BUD)

El BUD tiene una extensión de 30 metros, con aire acondicionado en sus vagones y una capacidad de hasta 280 pasajeros. Puede viajar hasta a 70 kilómetros por hora, con un precio a destacar: cuesta lo mismo que el servicio tradicional de transporte.

Cabe remarcar que el BUD es autónomo, ya que es operado a través de sensores, radares y cámaras que monitorean el entorno en el que transite en tiempo real. De todos modos, por cuestiones de seguridad, actualmente cuenta con conductores en las cabinas.

Más allá de las ventajas para viajar, el BUD también es una pieza clave en la reducción de las emisiones de gases contaminantes.

Curitiba da un paso al frente en lo que tiene que ver con la renovación de su transporte, así como también con el crecimiento en la sustentabilidad de sus servicios.

Cómo funcionará el TramBus en Buenos Aires

El primer ramal de Trambus, bautizado T1, irá desde Nueva Pompeya hasta Aeroparque y conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El trambus T1, que comenzará a circular en 2026 y será totalmente eléctrico, tendrá un carril exclusivo y hará combinación con cinco líneas del subte y otras cinco estaciones de tren.

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

Según fuentes del Gobierno porteño, todos los coches serán 100% eléctricos y sustentables, dos características que disminuyen la contaminación que generan los vehículos y el ruido en la calle. Tienen una autonomía de270 kilómetros, mientras que su base es un chasis desarrollado en el país por Agrale y una motorización eléctrica de última generación desarrollada en conjunto con la empresa británica Equipmake LTD.

¿Cuánto costará el boleto del trambus?

Según lo informado por las autoridades, el boleto mínimo costará $568,82, mientras que el máximo será de $731,34. Las formaciones tienen instalados validadores que permiten usar el sistema multipago con tarjetas de crédito, débito o NFT, además de la tarjeta SUBE.