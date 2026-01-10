El Trambus de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

El primer ramal de Trambus, bautizado T1, irá desde Nueva Pompeya hasta Aeroparque y conectará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El trambus T1, que comenzará a circular en 2026 y será totalmente eléctrico, tendrá un carril exclusivo y hará combinación con cinco líneas del subte y otras cinco estaciones de tren.

Desde noviembre, mes en el que comenzó la prueba piloto, hace el recorrido de la línea 34, con la que coincidirá algunas cuadras por la Av. Juan B. Justo. Son las primeras de 50 unidades que harán el circuito que atraviesa de manera transversal el centro geográfico de la Ciudad.

El trambus T1 comenzará a circular en 2026 y será totalmente eléctrico. Foto: X CiudaddeBondis

Según fuentes del Gobierno porteño, todos los coches serán 100% eléctricos y sustentables, dos características que disminuyen la contaminación que generan los vehículos y el ruido en la calle.

Tienen una autonomía de 270 kilómetros, mientras que su base es un chasis desarrollado en el país por Agrale y una motorización eléctrica de última generación desarrollada en conjunto con la empresa británica Equipmake LTD.

Trambus con onda verde sincronizada

El nuevo transporte público funciona con semáforos sincronizados por telemetría. Por ejemplo, si una unidad está llegando a una esquina, el verde se extiende hasta que pase, acortando los tiempos de viaje y otorgándole prioridad al trambus.

Con las paradas cada 500 metros de distancia, el recorrido que antes demoraba más de una hora y media, se acortará a menos de una hora. Se prevé que el servicio ofrezca una frecuencia de cuatro minutos en los horarios de mayor demanda.

El Trambus funciona con semáforos sincronizados por telemetría. Foto: X

Los coches tienen una capacidad para más de 60 pasajeros, pero también habrá unidades articuladas por un fuelle para su uso en hora pico, con lugar para más de 120 personas.

“Con la llegada de la Línea T1 que unirá Pompeya con Aeroparque vamos a incorporar los primeros ‘semáforos observados’ del país, que detectarán la llegada del Trambus y le otorgarán prioridad de paso”, sostuvo el ingeniero Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

Y destacó sobre el Trambus: “La T1 permitirá ahorrar hasta 40% en los tiempos de viaje. Y tendrá tarifa integrada con el subte: quienes combinen ambos transportes tendrán un descuento automático. Esto representa un paso clave hacia un sistema de movilidad más integrado y ordenado”.

¿Cuánto costará el boleto del trambus?

Según lo informado por las autoridades, el boleto mínimo costará $568,82, mientras que el máximo será de $731,34. Las formaciones tienen instalados validadores que permiten usar el sistema multipago con tarjetas de crédito, débito o NFT, además de la tarjeta SUBE.