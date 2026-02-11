Cuba sin vuelos por la crisis energética. Foto: EFE

Rusia suspenderá temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla debido a la crisis energética provocada por el embargo de Estados Unidos.

“Debido a las dificultades de abastecimiento de combustible de aviones en Cuba, las aerolíneas Rossiya (pertenece al grupo Aeroflot) y Nordwind se vieron obligadas a modificar su programa de vuelo a los aeropuertos de este país”, señaló en Telegram la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

Según la agencia, “en los próximos días Rossiya llevará a cabo varios vuelos solo de regreso, de La Habana y Varadero a Moscú, para garantizar el retorno de los turistas rusos”.

Cuba se queda sin combustible para sus aviones. Foto: X/@KarinaLMariani

“Después, el programa de vuelos de la aerolínea cesará temporalmente, hasta que la situación cambie”, puntualizó.

Añadió que el Ministerio de Transporte de Rusia y Rosaviatsia “siguen de modo especial la situación con los vuelos entre los países y se mantienen en contacto permanente con las autoridades aeronáuticas de Cuba”.

Por su parte, el operador turístico ruso Pegas Touristik anunció el cese de las ventas de nueves paquetes turísticos.

Cuba se queda sin suministro de combustible para sus aviones. Foto: X/@Cubanoselmundo

“La situación es estable y está bajo control. Todos los turistas que se encuentran en Cuba regresarán a Rusia de modo organizado y en los plazos previstos”, aseveró.

Según anunciaron las autoridades turísticas en días anteriores, en isla habría unos 4.000 turistas rusos varados.

Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

Crisis de combustible en Cuba. Foto: Reuters (Norlys Perez)

El Kremlin reaccionó ante esta situación y aseveró que Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones.

El Gobierno cubano había advertid a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.