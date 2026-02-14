Masiva marcha en Munich contra Irán. Foto: REUTERS

Una multitudinaria marcha se produjo en Múnich contra el gobierno de Irán, en el marco de la Conferencia de Seguridad, que reúne a diferentes dirigentes mundiales.

Los manifestantes se congregaron en la gran plaza de Theresienwiese para reclamar la caída de la república islámica, después de la sangrienta represión de las protestas en el país el mes pasado.

En Múnich se encuentra el hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, quien desde la Conferencia de Seguridad le pidió a Donald Trump “ayudar” al pueblo iraní.

Los manifestantes lucían precisamente la bandera iraní con un león y un sol, en vigor durante la monarquía, hasta 1979.

Irán se encuentra inmerso en una violenta crisis social con protestas contra el alto costo de la vida y contra el gobierno iraní, que terminaron costandole la vida a miles de personas.