Peste porcina africana. Foto: X

El Departamento de Agricultura de la Cataluña detectó 13 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes, fuera de la “zona cero”, que inicialmente era de un radio de 6 kilómetros del jabalí encontrado en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

En concreto, estos dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei, por lo que se amplía el área de alto riesgo incluyendo esa población y El Papiol y elevando a 14 los municipios que la integran.

Industria porcina

¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta a cerdos domésticos y jabalíes, con alta mortalidad en animales, aunque no supone riesgo para la salud humana.

Sin embargo, el impacto puede ser muy alto por las restricciones de animales y productos derivados, así como por las medidas de control que implica este brote.