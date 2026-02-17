Se trata del Proyecto de Transferencia de Agua Sur Norte Foto: Foto generada con IA

China volvió a captar la atención mundial con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia reciente: un sistema de tres megatúneles capaces de desviar caudales enteros de grandes ríos hacia regiones afectadas por la sequía. El proyecto forma parte del gigantesco Plan de Transferencia de Agua Sur‑Norte, una iniciativa que busca corregir el histórico desequilibrio hídrico del país y asegurar el abastecimiento a zonas altamente pobladas. Según datos oficiales, este megaplan ya opera en gran parte de su extensión y se ha consolidado como clave para el desarrollo económico chino.

Una megaobra sin precedentes

Durante décadas, China enfrentó una paradoja geográfica difícil de sortear: mientras el sur goza de abundantes lluvias y una densa red de ríos, el norte padece una severa escasez hídrica, aun cuando allí se concentran ciudades estratégicas, grandes industrias y áreas agrícolas de enorme importancia para la producción nacional. Esta brecha llevó al gobierno a diseñar una solución de escala monumental, iniciada oficialmente a comienzos de los años 2000 y concebida para mover volúmenes inmensos de agua a lo largo de miles de kilómetros.

Busca reducir la brecha entre regiones húmedas y secas, garantizar agua segura y sostener el desarrollo económico Foto: China

El corazón del plan son tres rutas principales: la oriental, la central y la occidental. La ruta oriental se apoya en tramos del histórico Gran Canal para transportar agua del río Yangtsé hacia provincias como Jiangsu, Shandong y Hebei, además de la municipalidad de Tianjin.La ruta central, considerada la columna vertebral del sistema, parte del embalse de Danjiangkou y abastece a Henan, Hebei, Beijing y Tianjin, incluyendo túneles que atraviesan el famoso río Amarillo.La ruta occidental, aún en fase de diseño, busca captar agua en zonas montañosas y de mayor altitud para llevarla hacia regiones extremadamente secas del noroeste chino.

Una obra que cambiará la economía y calidad de vida

Las dimensiones de la obra son colosales. En algunos segmentos, los recorridos superan los 1.400 kilómetros, combinando canales, estaciones de bombeo y estructuras subterráneas avanzadas. Hasta finales de 2024, las rutas ya operativas habían transferido más de 76.000 millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a más de 185 millones de personas y abasteciendo a 45 grandes ciudades. Esta distribución masiva no solo garantiza agua segura para la población, sino que también sostiene la agricultura y la industria en zonas donde el déficit hídrico limitaba la expansión productiva.

China construye tres mega‑túneles Foto: China

Además del impacto inmediato en la calidad de vida y el consumo urbano, el proyecto también se concibió como un motor de estabilidad económica, ya que evita que la falta de agua se convierta en un freno para el crecimiento de las regiones más dinámicas del país. Las autoridades chinas lo consideran un pilar estratégico para equilibrar el territorio y enfrentar los desafíos climáticos que afectan al norte.

La construcción de los tres megatúneles, junto con la ampliación continua de las rutas ya existentes, reafirma el protagonismo de China en el desarrollo de obras de infraestructura sin precedentes. Aunque el proyecto genera debates internacionales sobre su costo ambiental y social, dentro del país es presentado como un logro histórico que ya transformó la vida de millones. Con su escala monumental y su impacto directo, la iniciativa se consolida como una de las mayores intervenciones hidráulicas del siglo XXI.