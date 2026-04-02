Sudamérica tiene una nueva planta automotriz de una empresa líder de China. Foto: Generada con Gemini IA

La industria automotriz en Sudamérica sumó una nueva empresa con la fuerte apuesta de China en la región. En este contexto, al instalarse en Brasil, posiciona al país como uno de los principales polos industriales elegidos por fabricantes globales para expandir su producción.

Se trata de Changan Automobile, una de las mayores automotrices chinas, que dio un paso clave al inaugurar una nueva línea de producción en la ciudad de Anápolis. El proyecto no solo implica una inversión superior a los USD 900 millones, sino que también marca un avance en la incorporación de tecnología de punta y procesos industriales automatizados.

Changan Automobile Automotriz. Foto: changan automobile web

El evento contó con la presencia de figuras destacadas como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y refleja el interés del país en consolidarse como líder regional en movilidad inteligente. La iniciativa busca fortalecer la industria local, generar empleo calificado y acelerar la transición hacia vehículos más eficientes y sostenibles.

Cuál es la empresa automotriz de China que inauguró su propia fábrica en Brasil

La compañía responsable de esta inversión es Changan Automobile, uno de los principales fabricantes de vehículos de China con presencia global. En alianza con el grupo brasileño CAOA, la firma inauguró una moderna línea de producción en Anápolis, equipada con altos niveles de automatización y tecnología avanzada.

Este proyecto forma parte de una estrategia de expansión internacional que apunta a consolidar a Brasil como un hub industrial clave en Sudamérica. La planta tiene una capacidad de producción anual de hasta 90.000 unidades, lo que permitirá abastecer tanto el mercado local como otros países de la región.

Qué se espera de Changan Brasil y su impacto en Sudamérica

El desembarco industrial de Changan en Brasil tiene implicancias que van más allá del mercado automotor local. Se espera que la inversión impulse la reindustrialización del país, fortalezca la cadena de suministro regional y fomente el desarrollo tecnológico en el sector.

Además, la compañía anunció un nuevo ciclo de inversión de USD 950 millones entre 2026 y 2028, que se suma a los USD 570 millones ya invertidos desde 2023. Esto eleva el total a más de USD 1.500 millones destinados a la planta de Anápolis.

Otro aspecto clave es la expansión comercial: la marca proyecta abrir más de 60 concesionarios en Brasil hacia 2026, lo que aumentará su alcance y competitividad frente a otras automotrices ya consolidadas en el continente.

Changan Automobile Automotriz. Foto: changan automobile web

Changan Uni-T: las características del SUV que marca el inicio de una nueva era automotriz

El gran protagonista de esta nueva etapa es el Changan UNI-T, un SUV de última generación que combina diseño futurista, conectividad avanzada y eficiencia energética.

El modelo está equipado con un motor 1.5 Turbo GDi BlueCore Flex, desarrollado para funcionar con cualquier mezcla de etanol y gasolina, una característica clave para el mercado brasileño. Este sistema fue diseñado por Changan y adaptado localmente por ingenieros de CAOA.

El vehículo fue sometido a más de 200.000 kilómetros de pruebas en distintos climas de Brasil, lo que garantiza su rendimiento y durabilidad. Además, incorpora tecnologías como control por voz en portugués y una cabina digital completamente conectada, pensada para mejorar la experiencia del usuario.

Con este lanzamiento, Changan no solo introduce un nuevo modelo, sino que también posiciona a Brasil como un centro de desarrollo e innovación automotriz, alineado con las tendencias globales de movilidad inteligente y sustentable.