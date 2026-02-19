Cómo es el nuevo avión Foto: Foto generada con IA

Uruguay ha dado un paso decisivo en la modernización de su Fuerza Aérea con la incorporación de los primeros A-29 Super Tucano, un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para el país conocido históricamente como la “Suiza de América Latina” por su estabilidad institucional y tradición de neutralidad. La entrega de las aeronaves por parte de la brasileña Embraer posiciona a Montevideo en un escenario regional donde la vigilancia del espacio aéreo y el control de fronteras adquieren creciente relevancia.

Un salto cualitativo en capacidades militares

Los dos primeros Super Tucano recibidos forman parte de un acuerdo firmado a finales de 2024. Esta adquisición no solo reemplaza una flota envejecida, sino que amplía notablemente la capacidad operativa del país. Uruguay suma así un sistema aéreo versátil, apto para misiones de entrenamiento avanzado, vigilancia, apoyo táctico y control fronterizo, un área crítica en tiempos donde las tensiones regionales y el tráfico ilícito obligan a reforzar los dispositivos de defensa.

Además del avión en sí, el contrato incluye equipamiento de misión de última generación, soporte logístico integral y un simulador de vuelo, elementos que permiten a Uruguay no solo operar los nuevos sistemas, sino también sostenerlos en el tiempo con entrenamiento local y mayor autonomía técnica.

Uruguay refuerza su poderío aéreo Foto: Cronista

Por qué el Super Tucano es clave para Uruguay

El A-29 Super Tucano es reconocido por su bajo costo operativo, alta maniobrabilidad y capacidad para operar en condiciones extremas. Utilizado por más de 15 fuerzas aéreas del mundo, su diseño combina eficiencia y robustez. Países como Brasil lo han empleado en misiones reales de seguridad y patrullaje, e incluso lo han exportado a Europa en versiones adaptadas a estándares OTAN, lo que pone en evidencia su fiabilidad.

Para Uruguay, que mantiene una política de defensa centrada en la disuasión moderada y la soberanía territorial, el Super Tucano encaja perfectamente: no se trata de un caza supersónico, sino de una plataforma versátil y suficiente para las necesidades del país.

Un movimiento estratégico en un contexto regional cambiante

La llegada de estos aviones ocurre en un momento en que varios países de la región están renovando sus flotas y reforzando sus capacidades militares. Desde Brasil —que expande su industria aeroespacial y lidera la región en cantidad y variedad de aeronaves— hasta Argentina y Chile, que también han actualizado parte de sus sistemas, el escenario aéreo sudamericano vive un período de reconfiguración.

En ese contexto, Uruguay busca mantenerse alineado con los estándares de seguridad de la región, sin abandonar su histórica postura de neutralidad. La incorporación de los Super Tucano es un mensaje claro: modernización sí, carrera armamentista no.

Un avión que cambia a América Latina Foto: Cronista

Modernización responsable y visión estratégica

La entrega de los A-29 Super Tucano a la Fuerza Aérea Uruguaya constituye un hito para la defensa del país. Uruguay fortalece su vigilancia aérea, mejora su capacidad operativa y mantiene su reputación de nación estable y previsora.

Con esta renovación, la llamada “Suiza de América Latina” demuestra que la estabilidad también requiere tecnología, planificación y presencia disuasiva, especialmente en un entorno geopolítico en constante evolución.