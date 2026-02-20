Confirman la fecha de inicio del tren más rápido de América Latina:

Alcanzará velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Foto: Foto generada con IA

Brasil avanza con paso firme hacia una transformación profunda de su infraestructura ferroviaria. El país ya confirmó la fecha en la que su ambicioso Tren de Alta Velocidad (TAV) comenzará a funcionar en toda su extensión, conectando tres de las ciudades más importantes del sudeste: São Paulo, Río de Janeiro y Campinas. Este megaproyecto marcará un antes y un después en la movilidad regional y se consolidará como el tren más rápido de América Latina, con velocidades que superan los 300 km/h.

¿Cuándo entrará en operación el tren más rápido de la región?

Según la planificación oficial del Gobierno brasileño, el TAV iniciará operaciones comerciales completas en 2032, una vez concluidas todas las obras civiles, las pruebas de seguridad y la certificación técnica del corredor. Este hito fue establecido tras finalizar el Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, documento clave para orientar la construcción y el financiamiento del proyecto.

La robusta inversión estimada —entre 10.000 y 20.000 millones de dólares— se financiará a través de asociaciones público‑privadas, destacando la magnitud e importancia estratégica del nuevo corredor ferroviario para el país.

Un país latinoamericano ha progresado en su objetivo de transformarse en una potencia ferroviaria dentro de la región Foto: Foto generada con IA

Un recorrido pensado para transformar el transporte

El trazado cubrirá 510 kilómetros, una distancia que hoy depende principalmente de autopistas congestionadas y vuelos internos saturados. Con el TAV, Brasil busca ofrecer una alternativa más rápida, sostenible y moderna, capaz de descongestionar rutas críticas y reducir significativamente los tiempos de viaje.

A lo largo del trayecto, el tren atravesará zonas industriales, tecnológicas y académicas clave, incluyendo ciudades como Volta Redonda y São José dos Campos, generando un corredor de integración económica sin precedentes en la región.

Velocidades superiores a 300 km/h: un salto tecnológico

Los trenes estarán preparados para alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, entrando así en la categoría de alta velocidad comparable a los sistemas de Europa y Asia. Esta capacidad representa un punto de inflexión para América Latina, donde aún predominan redes ferroviarias más tradicionales.

En términos prácticos, el trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo podría reducirse a alrededor de 1 hora y 45 minutos, de acuerdo con estimaciones coincidentes en reportes regionales sobre trenes de alta velocidad.

El tren más rápido de América Latina funcionará su ruta completa a partir de esta fecha Foto: Foto generada con IA

Beneficios para la movilidad y el medio ambiente

Además de disminuir tiempos de traslado, el TAV busca impactar positivamente en la calidad del aire de la región. Al ofrecer una alternativa eléctrica de gran capacidad, ayudará a reducir el uso intensivo de vehículos particulares y vuelos cortos, considerados de alto impacto ambiental.

El diseño del corredor incluye túneles, viaductos y estaciones intermodales, todos pensados para soportar operaciones a gran velocidad y facilitar conexiones con sistemas urbanos de transporte.

🇧🇷 Un proyecto que puede redefinir el futuro ferroviario latinoamericano

El TAV no será solo un medio para viajar más rápido: su implementación podría actuar como modelo para otros países de la región que evalúan proyectos similares. La combinación de infraestructura avanzada, impulso económico y modernización tecnológica posiciona a Brasil como líder en transporte ferroviario de nueva generación.