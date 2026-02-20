Portadas de la prensa británica tras la detención del príncipe Andrés por el caso Epstein. Pese al impacto mediático, una encuesta de YouGov muestra que el respaldo a la monarquía se mantiene mayoritario. Foto: REUTERS / Jack Taylor.

Aunque la detención del expríncipe Andrés y las revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein generaron una de las mayores crisis de la monarquía británica en décadas, los últimos sondeos de opinión sugieren que el soporte institucional permanece mayoritariamente estable.

La encuesta más reciente publicada por la consultora YouGov el 16 de enero, previa a la detención del exduque de York, muestra que el 64% de los británicos cree que el Reino Unido debe seguir teniendo una monarquía, una cifra consistente con los niveles registrados durante el reinado de Carlos III y que indica poca disposición a reemplazar la institución por un sistema republicano.

Gráfico con los principales niveles de apoyo y aprobación a la monarquía británica y sus miembros. Foto: Canal26.com. | Evelyn Quinteros Ríos.

La opinión de los británicos sobre la monarquía y sus miembros

A pesar de los escándalos que sacudieron la imagen pública de la Casa Windsor, las opiniones hacia la familia real siguen siendo mayoritariamente positivas:

Entre el 57% y el 59% de los británicos posee una opinión favorable de la familia real en general y de la institución monárquica, aunque un importante 33%–34% la ve de forma negativa .

El 60% de los consultados tiene una opinión positiva del rey Carlos III , frente a un 31 % con percepción desfavorable .

El príncipe William y Kate Middleton , los herederos al trono, mantienen altos índices de aprobación, con entre 74% y 77% de opiniones favorables , cifras prácticamente inalteradas en los últimos meses.

La princesa Ana también goza de gran popularidad, con un 70% de valoración positiva.

Estos datos revelan que, si bien existe descontento entre una parte significativa de la población, el apoyo a la monarquía como institución no se desplomó del todo ante las controversias recientes.

Las opiniones hacia la familia real siguen siendo mayoritariamente positivas. Foto: Infobae / Alba García.

La caída histórica de la aprobación de Andrés Mountbatten-Windsor

El contraste con la valoración de Andrés es marcado: solo el 3% de los británicos tiene una opinión positiva de él, el nivel más bajo registrado por YouGov hasta la fecha, mientras que un contundente 90% lo ve de forma negativa.

Este rechazo fue acompañado de un fuerte respaldo público a acciones concretas: según otro sondeo de la misma firma publicado este mismo mes, el 82% de los encuestados considera que Andrés debería ser excluido de la línea de sucesión al trono, una respuesta que refleja la pérdida de legitimidad del exduque incluso dentro de sectores tradicionalmente monárquicos.

El hermano del rey Carlos III, el expríncipe Andrés, fue detenido este 19 de febrero por presunta revelación de datos sensibles a Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial. Foto: REUTERS

La caída de la aprobación de Andrés no es ajena a las decisiones tomadas por la Corona: durante 2025 fue despojado de sus títulos reales y rangos militares en un intento por preservar la reputación de la institución, una medida que la mayoría de los británicos consideró adecuada.

William y Kate lideran la imagen positiva, pero Andrés, Harry y Meghan concentran los mayores niveles de rechazo

La opinión de los británicos sobre la familia real. Foto: YouGov.

El relevamiento completo de YouGov muestra un mapa de opinión pública con marcadas diferencias dentro de la familia real británica. Mientras el príncipe William y Kate, la princesa de Gales, encabezan el ranking con niveles de aprobación superiores al 70%, otras figuras acumulan elevados porcentajes de imagen negativa.

El contraste más pronunciado se observa, como ya vimos, en el caso de Andrés Mountbatten-Windsor, cuya aprobación se ubica en apenas 3%, pero también en los duques de Sussex, Harry y Meghan, que registran más opiniones desfavorables que positivas.

Una monarquía estable pese a la crisis reputacional

Pese a la turbulencia interna y la cobertura internacional sobre la detención de Andrés, expertos y legisladores coinciden en que la base de apoyo a la monarquía permanece sólida, aunque con ciertas tensiones, especialmente entre generaciones más jóvenes.

Y es que el escándalo del exduque reinició el debate sobre la relevancia y el papel de la Corona en el siglo XXI, pero no provocó una caída abrupta de la institucionalidad ni de su respaldo popular en líneas generales.

La base de apoyo a la monarquía permanece sólida a pesar de la crisis reputacional derivada del caso Epstein y su vínculo con el expríncipe Andrés. Foto: Reuters.

El resultado de estas encuestas sugiere que, incluso en momentos de crisis, la monarquía británica conserva una mayoría de respaldo entre la población, apoyada en figuras como el rey Carlos III y los príncipes William y Kate. No obstante, el rechazo masivo a Andrés subraya las fracturas internas en la percepción pública, marcando un antes y un después en la valoración de los miembros de la familia real.