Cartel de Jalisco en la Argentina Foto: busqueda.com.ay

El cartel Jalisco Nueva Generación intentó instalarse en la República Argentina para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico en el año 2009. Se trata de una de las estructuras criminales más poderosas de México por su expansión territorial y capacidad operativa; trafican drogas a los Estados Unidos y se dedican también al robo de combustible y tráfico de personas. Algunos familiares del jefe narco trabajaban en la Argentina.

El fiscal Sebastián Basso intervino en el caso de un choque en Puerto Madero en el año 2009, en el que tres mexicanos discutieron con la policía y terminaron huyendo. A partir de ahí vinculó la patente del auto a una empresa recién creada en el conurbano bonaerense, cuyo presidente era un hombre de muy bajos recursos.

Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Gentileza Primicias24.

“Los de Prefectura nos avisaron en la fiscalía de Morón y empezamos a investigar. Ahí descubrimos que estos mexicanos eran la avanzada de otros que iban a llegar”, relató Basso en Radio Mitre.

Qué argentinos negociaron con “El Mencho”

La investigación del fiscal continuó su curso y reveló que los mexicanos transferían millones de dólares al país, alquilaban locales en zonas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires y abrieron una cadena de supermercados con un local en Puerto Madero llamado Corner Mi Lugar.

En el año 2016, al aparecer en vida pública el Cartel Jalisco Nueva Generación, los investigadores vincularon a los mexicanos desembarcados en Argentina con “El Mencho” como familia directa. Eran encargados del negocio financiero del cartel y lavaban dinero en la Argentina.

“Vivieron acá, mandaron a los chicos al colegio y después se mudaron a Uruguay. Allí fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos, donde González Valencia fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas”, explicó Basso. El principal era Gerardo González Valencia, cuñado del líder narco recientemente detenido, quien se instaló en la Argentina con toda su familia.

Cartel de Jalisco Foto: Ministerio Público Fiscal Uruguay

Dos argentinos quedaron imputados en la causa: Oscar Gilberto Calvete, quien vivió en Guadalajara y fue el creador del sistema de mercadeo del país; y un taxista que figuraba como presidente de la empresa. Fueron arrestados tiempo después. El juicio oral avanza y el dinero secuestrado en la causa sigue vigente bajo custodia judicial.