Familia de Virginia Giuffre. Foto: ABC News.

El arresto del ex príncipe Andrés marcó un punto de inflexión en una historia atravesada por el abuso, el poder y la impunidad. A diez meses del fallecimiento de Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al hijo de la reina Isabel II por abuso sexual y tráfico de menores, su familia reaccionó públicamente con un mensaje que resonó en todo el mundo.

Giuffre murió en abril de 2025, a los 41 años, tras ser hallada sin vida en su granja ubicada en Australia. Su muerte provocó conmoción internacional y reavivó el debate sobre el costo personal que enfrentan quienes denuncian redes de abuso vinculadas a figuras influyentes. Diez años antes, había iniciado una batalla judicial que complicó a las élites políticas y económicas.

Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Video: Reuters.

Este jueves 19 de febrero de 2026, el ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido en Sandringham, en el condado de Norfolk, bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”. El arresto se produjo el mismo día de su cumpleaños número 66 y en una residencia perteneciente al rey Carlos III. La detención abre la posibilidad de un proceso penal tras más de 15 años de investigaciones y controversias.

Horas después de conocerse la noticia, la familia de Giuffre difundió un comunicado firmado por sus hermanos, Sky Roberts y Danny Wilson, y sus cuñadas, Amanda Roberts y Lanette Wilson. Allí expresaron: “Por fin, hoy, nuestros corazones rotos se han aliviado. Nos conmueve profundamente saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

En el mismo texto, agradecieron a las fuerzas de seguridad británicas y añadieron: “En nombre de nuestra hermana, Virginia Roberts Giuffre, expresamos nuestra gratitud a la policía del valle del Támesis del Reino Unido por la investigación”. El mensaje concluyó con una frase que sintetiza el legado de la denunciante: “Nunca fue un príncipe. Por los sobrevivientes de todo el mundo, Virginia hizo esto por ustedes”.

Familia de Virginia Giuffre. Foto: Colorado Politics.

Correos electrónicos, vuelos y miles de secretos

La detención de Andrés vuelve a poner bajo la lupa su vínculo con Jeffrey Epstein, el financista hallado muerto en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba ser juzgado. Aunque el delito que hoy se investiga es de carácter financiero y no sexual, la causa se apoya en la desclasificación de correos electrónicos intercambiados entre ambos.

Según la investigación, el ex príncipe habría compartido información confidencial sobre viajes oficiales y oportunidades de negocios en Singapur y Afganistán durante su etapa como enviado comercial británico. Paralelamente, la policía británica analiza los registros de al menos 90 vuelos del llamado “Lolita Express”, que habrían llegado al aeropuerto de Stansted con mujeres jóvenes provenientes de Europa del Este.

La participación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) elevó el caso a una escala nacional, al tratarse de un organismo especializado en delincuencia grave y organizada. Su intervención confirma que la investigación ingresó en una fase coordinada entre múltiples agencias.

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés. Foto: US Weekly.

La lucha judicial de Virginia Giuffre

“La búsqueda de justicia no se detiene con Epstein: las élites que traficaron conmigo y con tantos otros están cayendo; el castillo de naipes comenzará a caer”, decía el perfil de Instagram de Giuffre. Esa consigna guió su accionar judicial desde 2015, cuando denunció haber sido explotada sexualmente desde los 16 años por una red que involucraba a hombres “ricos y poderosos”.

En 2021 presentó una demanda civil contra Andrés, a quien acusó de haberla violado en tres oportunidades entre 1999 y 2002. “Mi abogado presentó una demanda contra el príncipe Andrés por abuso sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles”, declaró entonces. Durante el proceso, exhibió una fotografía en la que aparece abrazada por el príncipe, junto a Ghislaine Maxwell, hoy condenada a 20 años de prisión.

Virginia relató que conoció a Maxwell mientras trabajaba en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump, en Florida, y la señaló como la persona encargada de reclutar jóvenes para Epstein.

El expríncipe Andrés y Virginia Roberts Giuffre, detrás Ghislaine Maxwell, la socia y expareja de Epstein. Foto: Archivo.

Un final marcado por el dolor

En sus últimos meses de vida, Giuffre atravesó un complejo proceso de divorcio y denunció a su ex esposo por violencia doméstica. “Pude luchar contra Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein… Pero no pude escapar de la violencia doméstica en mi matrimonio hasta hace poco”, declaró a la revista People.

Madre de tres hijos, expresó reiteradamente su dolor por no poder verlos. Su último posteo público fue el 30 de marzo de 2025. Días después, su familia confirmó su muerte y difundió un mensaje devastador: “Virginia se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida; fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas”.