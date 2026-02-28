Donald Trump siguió el operativo en Irán desde Mar-A-Lago. Foto: X WhiteHouse

Donald Trump confirmó que Alí Jamenei fue asesinado durante la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El líder supremo estaba en el poder desde 1989 y fue eliminado tras distintos intentos.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió el presidente estadounidense, quien siguió la operación desde una sala especial junto a sus principales funcionarios.

El mensaje de Donald Trump en el que confirmó la muerte de Alí Jamenei. Foto: Truth Social

Y siguió: “No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Además, indicó que espera que la Guardia Revolucionaria de Irán y el resto de la policía “se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país ha quedado profundamente destruido e incluso aniquilado”.

Donald Trump siguió el operativo en Irán desde Mar-A-Lago. Foto: X WhiteHouse

Trump también confirmó que “los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de paz en Medio Oriente y, de hecho, en el mundo”.

Así siguió Donald Trump los bombardeos contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque a gran escala contra Irán lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó de que Trump ha estado toda la noche siguiendo la operación, bautizada por Estados Unidos como “Furia Épica”, y que tuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

JD Vance y otros funcionarios de Estados Unidos siguiendo el ataque a Irán. Foto: X WhiteHouse

“El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán monitoreando de cerca la situación durante todo el día”, declaró Leavitt.

El Gobierno distribuyó una primera fotografía que muestra una sala de crisis improvisada en Mar-a-Lago con cortinas negras y un mapa de Irán.

Trump preside la mesa, con americana pero sin corbata y una gorra con las siglas de USA (EE.UU., en inglés), acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, además de otros asesores.

Otra imagen oficial muestra la sala de crisis de la Casa Blanca, en Washington, desde donde sigue el operativo el vicepresidente, JD Vance, junto a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros.