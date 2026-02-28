Ali Jameneí, líder supremo iraní. Foto: Reuters

Alí Jamenei fue protagonista durante décadas en Irán, ya fue el líder supremo, la máxima figura de autoridad en el país. Finalmente, este sábado fue asesinado en el marco de los ataques de Israel y Estados Unidos, según reportaron funcionarios.

Quién era Alí Jamenei, el líder supremo de Irán por más de tres décadas

Nacido en 1939 y con 86 años, Alí Hoseini Jamenei ejerció el cargo desde 1989 y tuvo un papel central en la Revolución Islámica durante la década anterior. En esos años ocupó distintos puestos de relevancia hasta ser elegido presidente en 1981, función que desempeñó hasta 1989. Tras la muerte de Ruhollah Jomeiní, fue designado líder supremo de Irán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Jamenei nació y se crió en el seno de una familia profundamente ligada a la religión: su padre, Seyyed Javad Jameneí, era un clérigo respetado, aunque de modestos recursos. Desde muy joven recibió formación religiosa, con estudios del Corán y de la literatura islámica. A los 11 años inició su educación clerical formal en centros de Mashhad, Najaf y Qom, y llegó a ser discípulo del ayatolá Ruhollah Jomeiní.

Un aspecto clave de su linaje fue que la familia Jameneí pertenece a los sayyids, quienes sostienen descender del profeta Mahoma a través del cuarto imán chiita, Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin. Este origen, conocido como Sadat-e Hosseini, le aporta una legitimidad religiosa adicional dentro del sistema teocrático iraní.

Desde su llegada al poder, Jameneí se convirtió en el principal arquitecto de la política exterior iraní, marcada por una postura abiertamente confrontativa con Occidente y por el respaldo a grupos islamistas radicalizados. En paralelo, impulsó la expansión de la denominada Oficina del Líder Supremo, que funciona como una estructura burocrática paralela al gobierno, y otorgó mayores atribuciones y margen de acción al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dentro del propio territorio iraní.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Reuters.

Semanas atrás, Donald Trump había mencionado que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán” que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo.

Los ataques entre Irán e Israel y Estados Unidos

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se registraron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques esta tarde con bombardeos contra lanzamisiles en Irán, cuyas explosiones se han sentido en la capital y otras zonas del país.

Así quedó el complejo donde vivía Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: X

Otros ataques de Estados Unidos contra Irán

Cabe recordar que en junio de 2025 se llevó a cabo un ataque de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, en una acción sin precedentes desde al menos cuatro décadas. Esto marcó una importante escalada en el conflicto entre ambos países.

La ofensiva, conocida como Operación “Martillo de Medianoche”, consistió en bombardeos contra tres importantes complejos del programa nuclear de Irán: Fordo, Natanz e Isfahán. La Casa Blanca afirmó que la operación fue “exitosa” y que la infraestructura de enriquecimiento de uranio había sufrido daños significativos, con el objetivo de frenar cualquier avance hacia una posible arma nuclear.

El final de Alí Jamenei en el poder de Irán

Los últimos meses del líder supremo se vieron rodeados en críticas internacionales y protestas en su propio país. Miles de personas salieron a las calles en contra de su régimen, lo que derivó en represión y muertes.

Las represiones dejaron un saldo mayor a 3.000 muertos, según datos oficiales, aunque se estima que en realidad la cifra es mucho mayor.

La República Islámica acusó a mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel de la violencia y la mayoría de muertes en las protestas, pero organizaciones de derechos humanos denunciaron una brutal represión.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.