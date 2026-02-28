Así fue el “Rugido del León”, la operación militar de Israel y EEUU contra Irán
Benjamín Netanyahu confirmó el nombre de la operación y dio detalles de su alcance. Además, al igual que Trump, llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.
Benjamín Netanyahu aseguró que la operación militar junto a EE.UU. contra Irán se llama “Rugido del León”, en un videocomunicado difundido por su oficina.
“Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación “el Rugido del León”, requeriremos que tengan resistencia y fortaleza”, dijo el mandatario.
En el comunicado, Netanyahu llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.
También la Policía israelí emitió un comunicado en referencia a la operación, asegurando que sus agentes están preparados para “todos los escenarios” y desplegados a lo largo del país.
“Llamamos al público a permanecer atento y siga estrictamente las instrucciones. No se acerquen a lugares de impacto de misiles o áreas de destrucción”, continúa.