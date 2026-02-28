Operación El Rugido del León de Israel y EEUU sobre Irán. Foto: Captura de video.

Benjamín Netanyahu aseguró que la operación militar junto a EE.UU. contra Irán se llama “Rugido del León”, en un videocomunicado difundido por su oficina.

“Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación “el Rugido del León”, requeriremos que tengan resistencia y fortaleza”, dijo el mandatario.

Operación El Rugido del León de Israel sobre Irán. Video: EFE.

En el comunicado, Netanyahu llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen.

También la Policía israelí emitió un comunicado en referencia a la operación, asegurando que sus agentes están preparados para “todos los escenarios” y desplegados a lo largo del país.

Ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Foto: EFE

“Llamamos al público a permanecer atento y siga estrictamente las instrucciones. No se acerquen a lugares de impacto de misiles o áreas de destrucción”, continúa.