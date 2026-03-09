Donald Trump, sobre la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo Líder Supremo de Irán:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la reciente designación de Mojtaba Jamenei como nuevo Líder supremo de Irán y afirmó que “no está contento” con la decisión.

En diálogo con The New York Post, el mandatario estadounidense señaló que el nombramiento de Mojtaba, de 56 años, para reemplazar a su padre Ali Jamenei, no cuenta con su aprobación.

El descontento de Trump se da porque, según asume, Washington debía aprobar cualquier nombramiento en el cargo supremo iraní. En esa línea, subrayó que la Casa Blanca considera que la transición debe responder a los intereses de seguridad regional.

Por otro lado, el presidente de EEUU negó rotundamente que esté cerca de ordenar un despliegue militar en Irán para proteger el material nuclear ubicado en la ciudad de Isfahán. En contrapartida, aclaró: “No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Estamos muy lejos de hacerlo”.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo Líder Supremo de Irán

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jamenei, fue elegido por la Asamblea de Expertos como nuevo Líder Supremo de Irán.

En un comunicado citado por la agencia IRNA, la asamblea señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para “evitar que el país quede sin liderazgo”.

La Asamblea de Expertos dijo que pese a “maniobras de los enemigos” se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo “debe ser un símbolo de consenso nacional” porque ahora se necesita aún más de “unidad y solidaridad”.

Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo Líder Supremo de Irán. Foto: via REUTERS

Quién es Mojtaba Jamenei

Nacido en 1969 en la ciudad santa chiíta de Mashhad. Mojtaba estudió con conservadores religiosos en los seminarios de Qom, centro de enseñanza teológica chiíta de Irán, y tiene el rango clerical de Hojjatoleslam. De joven, sirvió en la guerra entre Irán e Irak.

El hijo de Alí Jamenei nunca ocupó un cargo oficial en el Gobierno de la República Islámica, aunque apareció en reuniones leales al régimen, pero rara vez habla en público.

Durante mucho tiempo, su papel ha sido motivo de controversia en Irán, donde los críticos rechazan cualquier atisbo de política dinástica en un país que derrocó a un monarca respaldado por Estados Unidos en 1979.

Pese a ello, Mojtaba acumuló poder bajo el mandato de su padre como figura destacada cercana a las fuerzas de seguridad y al vasto imperio empresarial que estas controlan. En tanto, se opone a los reformistas que buscan colaborar con Occidente en su intento de frenar el programa nuclear de Irán.

Sus estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) le dan una gran influencia en el aparato político y de seguridad iraní. Es así que acumuló influencia como “guardián” de su padre, según comentaron fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters.