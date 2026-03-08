Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei. Foto: via REUTERS

La Asamblea de Expertos designó oficialmente a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei, como el nuevo Líder Supremo de la República Islámica de Irán.

Mediante un comunicado, la asamblea declaró que “después de estudios cuidadosos y extensos, en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.

La decisión se produce en el momento más crítico para el régimen desde la revolución de 1979, tras la confirmación de la muerte de su padre en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Cabe señalar que el liderazgo supremo tiene importancia central en la república islámica, ya que otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial.

De esta manera, su designación deja a la vista la continuidad de la dinastía religiosa y la consolidación del sector conservador dentro del aparato estatal-

Mojtaba Jamenei. Foto: NA

Trump amenazó al nuevo líder supremo de Irán

El presidente los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en su cargo si es que no cuenta con su aprobación. Asimismo, insistió en que las operaciones militares en la nación islámica continuarán y avanzan según lo previsto.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, fueron las palabras elegidas por el mandatario republicano durante una entrevista con la cadena ABC News. Y agregó: “Si no la obtiene, no durará mucho”.

Trump también destacó que su objetivo “no es tener que volver atrás cada 10 años”.

Desafíos inmediatos del nuevo Líder Supremo

Mojtaba asume el mando con el país con una economía asfixiada, enfrentando retos que definirán la supervivencia del régimen. Deberá coordinar la respuesta contra los objetivos de EEUU, Israel y ahora potencialmente aliados europeos.

También se enfrenta a la tarea de evitar fracturas en el estamento clerical que cuestionen la legitimidad de una sucesión “dinástica”, además de gestionar el colapso logístico derivado del cierre del espacio aéreo y la destrucción de centros de mando.