El hijo del sha Reza Pahlavi llamó a las fuerzas iraníes a darle la espalda a Ali Jamenei:

Reza Pahlavi sobre la tensión en Medio Oriente. Foto: Captura de video.

Reza Pahlavi, el heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, celebró la “intervención humanitaria” de Estados Unidos en Irán y llamó a las fuerzas militares iraníes a darle la espalda a Ali Jameneí.

“La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no el gran país y la nación de Irán”, consideró tras el ataque conjunto lanzado por EEUU e Israel.

Así, a Estados Unidos pidió que actúe “con la máxima cautela para proteger la vida de los civiles”.

“La victoria final seguirá siendo nuestra. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles”, apuntó Pahlavi, quien recomendó a los iraníes que permanezcan en sus hogares “por ahora” pero estén listos “para regresar a las calles para la acción final en el momento oportuno”.

Bombardeos de Israel y EE.UU. en Irán. Foto: via REUTERS

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre Irán, según afirmó Donald Trump, que anunció una operación militar “masiva” con el objetivo de “aniquilar” y “destrozar” al régimen de lo ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.