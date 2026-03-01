El canal de Bashi, clave en la geopolítica asiática. Foto: Wikipedia.

En el mapa geopolítico del Indo-Pacífico, ciertos puntos reducidos concentran un valor estratégico enorme. Uno de los más críticos es el canal de Bashi, un estrecho paso marítimo que se ha convertido en un foco central de la competencia naval entre Estados Unidos y China. Su control es esencial para Washington, que busca limitar la expansión de la marina china, hoy la mayor del mundo en número de buques.

Por qué el canal de Bashi es tan estratégico

Termómetro del poder en Asia : No es un simple paso marítimo; refleja el equilibrio militar, político y económico en la región.

Acceso clave para China : Permite a la Armada china salir del mar de China Meridional hacia el Pacífico abierto.

Parte de la primera cadena de islas: Junto al estrecho de Miyako, forma un arco geográfico que va desde Japón hasta Filipinas, considerado vital por Estados Unidos y sus aliados para limitar la proyección militar de Pekín.

El portaviones nuclear Gerald R. Ford. Foto: REUTERS

La estrategia de Estados Unidos

Una de las estrategias que adopta Estados Unidos en la zona tiene que ver con la vigilancia constante, es decir, monitorear el canal le permite detectar y seguir submarinos nucleares y grupos de portaaviones chinos.

Asimismo, la cooperación regional pasa a ser fundamental para Washington, que ha fortalecido su relación militar con Filipinas, obteniendo mayor acceso a bases cercanas al canal.

Por último, la realización de ejercicios conjuntos, le da lugar a un incremento de maniobras navales con Japón y Australia para demostrar presencia y capacidad de reacción rápida.

La respuesta de China

La respuesta china a la situación no se hace esperar: se produce un tránsito militar regular, con buques de guerra y submarinos que cruzan el canal como parte de ejercicios rutinarios, aunque con un objetivo estratégico.

Esto se da en un contexto de normalización de presencia: Cada cruce busca reducir la sorpresa de Estados Unidos y reforzar la idea de que Pekín no puede ser encerrado dentro de su periferia marítima.

Asimismo, propicia un mensaje político, dado que cada maniobra también funciona como advertencia sobre su poder y determinación en la región.

La influencia de EE.UU. en la región. Foto: X/@Southcom

Riesgos geopolíticos

Proximidad a Taiwán : El canal se encuentra cerca del punto más sensible en la relación entre Washington y Pekín.

Posible cuello de botella: En caso de crisis, un error de cálculo o un incidente menor podría escalar rápidamente, afectando la seguridad regional y global.

El canal de Bashi demuestra que, en geopolítica, los lugares más pequeños pueden sostener las tensiones más grandes, convirtiéndose en piezas clave para la estrategia militar en el Indo-Pacífico.