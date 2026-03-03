Miembros de la Fuerza Quds en Irán. Foto: EFE

La Fuerza Quds (su nombre significa “Jerusalén” en árabe) es la unidad de élite y brazo armado de operaciones exteriores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

Como función principal, y de allí surge su poder e importancia, es la de extender la influencia de la Revolución Islámica al exterior de Irán a través de la guerra no convencional, inteligencia militar y el apoyo de grupos aliados.

¿Cómo opera la Fuerza Quds?

Se diferencia de un ejército regular, al actuar como una combinación de agencia de inteligencia -como lo es la CIA- y fuerzas especiales para proyectar su poder en el extranjero.

Miembros de la Fuerza Quds. Foto: REUTERS

A la Fuerza Quds se le adjudica ser el artífice del “Eje de la Resistencia”, y entrena y financia a grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamás en la Franja de Gaza y milicias en Irak, Siria y Yemen, como los hutíes.

Estatus legal de la Fuerza Quds

Ya Estados Unidos y varios países consideran a la Fuerza Quds como un grupo terrorista, algo a lo que se plegó la Argentina recientemente, en enero de 2026.

Históricamente, y desde 1998, este grupo armado estuvo liderado por Qasem Soleimani hasta su muerte en 2020 (asesinado por EE.UU.). Recientemente, el régimen iraní designó a Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (la organización matriz de la Fuerza Quds), un general que es buscado por INTERPOL y pesa sobre él una alerta roja, además de responsabilizarlo como el autor intelectual del atentado a la AMIA en 1994.

Ahmad Vahidi, el nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán con alerta roja de INTERPOL. Foto: REUTERS

Debido a las tensiones actuales en Medio Oriente desde el ataque del fin de semana por parte de Estados Unidos e Israel contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, en donde murió su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en las últimas horas se reportaron varios ataques vinculados a la Fuerza Quds contra objetivos de EE.UU. en países aliados de Medio Oriente.

Incluso, lanzaron una amenaza al decir que los estadounidenses “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”.

Y advirtieron, a través de un comunicado, que no descansarán “hasta que el enemigo sea derrotado. Ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”, recalcaron.