Ahmad Vahidi, el flamante comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: REUTERS

El nombre del general de brigada Ahmad Vahidi comenzó a resonar en todo el mundo en horas de este domingo, y esto vinculado con la decisión del régimen iraní de designarlo como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

A partir de allí se conoció más sobre la trayectoria política de Vahidi, quien fue ex comandante de las Fuerzas Quds y también trascendió que tuvo participación en el atentado terrorista contra la AMIA en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1994.

Ahmad Vahidi, nuevo líder de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: Reuters/Majid Asgaripour/WANA.

Quién es Ahmad Vahidi

Ahmad Vahidi fue designado como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Supo ocupar el rol de ministro de Defensa, así como también fue ministro del Interior hace apenas unos años.

Nacido hace 67 años en la ciudad de Shiraz, en el centro sur de Irán, a poco más de 840 kilómetros de distancia con la capital Teherán, inició su camino en la Guardia Revolucionaria tras el surgimiento de la Revolución Islámica en el país, en 1979.

En ese sentido, abocó gran parte de sus servicios a prestar lealtad al líder supremo iraní, quien hasta hace unas horas fue el ayatolá Alí Jameneí, como parte de sus obligaciones dentro de esta Guardia Revolucionaria.

Uno de los aspectos más polémicos de su gestión es lo que mencionó una fuente gubernamental de Israel en diálogo con el medio Infobae en 2021, al citar que Vahidi “es parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al atentado a la mutual judía de la AMIA, en ese mismo año. “Fue un ejemplo de su comando sobre la Fuerza Quds entre 1988-1997”, agregó la misma fuente.

Vahidi está acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

Incluso, en el año 2006, el fallecido fiscal Alberto Nisman había llegado a responsabilizar formalmente a Vahidi como un personaje central en el atentado contra la AMIA, calificándolo de ser uno de los autores idiológicos del mismo. Cabe recordar que ya para aquellos años Vahidi era el jefe de la Fuerza Quds, el brazo de las operaciones externas de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Estos nuevos ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán generan que este último deba reconfigurar su cúpula militar y política, por ello los notables cambios que se perciben por estas horas.

Cabe resaltar que el nombramiento de Vahidi ocasiona revuelo en el concierto mundial dado que su estatus es de “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista de la AMIA y pesa sobre él una alerta roja de Interpol.

Ahmad Vahidi, nuevo líder de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: Reuters/Morteza Nikoubazl/NurPhoto.

Hay que mencionar también que su ascenso y reciente nombramiento se da tras la confirmación de la muerte de su antecesor en el cargo, Mohammad Pakpour, de quien se confirmó su deceso por los ataques de este fin de semana que llevaron a cabo Estados Unidos e Israel en varias ciudades iraníes, entre ellas en Teherán.

Respecto de su vida personal, poco se conoce sobre ella. Ciertos reportes indican que está casado. En relación con su formación académica, tiene un perfil altamente tecnificado, al poseer una licenciatura en Ingeniería Electrónica, una maestría en Ingeniería Industrial y un doctorado en Estudios Estratégicos.