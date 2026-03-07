Nueva ola de bombardeos de Israel sobre Irán:

Bombardeo de Israel sobre el aeropuerto de Teheran. Foto: efe

El Aeropuerto Internacional de Mehrabad, ubicado en Teherán, sufrió un grave incendio tras una nueva ola de ataques del Ejército de Israel contra la capital de Irán.

Objetivo de anteriores bombardeos en los días precedentes, el aeropuerto ardió en varios puntos y espesas columnas de humo se elevaban sobre el aeródromo que se usa para vuelos nacionales y diplomáticos.

Bombardeo de Israel sobre el aeropuerto de Teheran. Video: EFE.

El aeropuerto, así como el de la ciudad de Bushehr y el de Payam en Karaj, fueron atacados en los últimos días por la Fuerza Aérea israelí para desmantelar los sistemas de defensa y detección de la nación persa.

Los últimos ataques estuvieron enfocados en la “infraestructura” de Irán en su capital, Teherán, llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Bombardeo de Israel sobre el aeropuerto de Teheran. Foto: via REUTERS

Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del fallecido Alí Jamenei.

Los bombardeos llegan después de que Teherán viviera la madrugada más dura de ataques contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos desde el inicio de esta guerra que este sábado cumple ocho días.