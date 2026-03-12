Ataque contra una sinagoga en Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Una persona aparentemente armada chocó este jueves un colectivo contra una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan, Estados Unidos). La policía se encuentra en el lugar de los hechos respondiendo al incidente, informó el FBI.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Míchigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

Colectivo se estrella contra una sinagoga en EEUU. Video: Canal 26

Por su parte, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, también dijo que está dando seguimiento a las informaciones de un “tiroteo activo” en Temple Israel y afirmó que trabaja con la policía estatal para obtener más información.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”, agregó.

Un colectivo se estrelló contra una sinagoga en Estados Unidos. Video: REUTERS

Qué es Temple Israel, la sinagoga donde se estrelló un colectivo

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la Federación Judía de Detroit pidió que todas las organizaciones judías cierren sus puertas y no dejen entrar ni salir a nadie de sus edificios.

Colectivo se estrella contra una sinagoga en Estados Unidos. Video: REUTERS

Por el momento, las autoridades vincularon este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. De todas maneras, cabe recordar que desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles atentados en represalia.