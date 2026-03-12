Soldados israelíes y de fondo una propaganda de Trump Foto: REUTERS

La tensión en Medio Oriente volvió a alcanzar niveles críticos en medio de una ofensiva conjunta encabezada por Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y nucleares vinculadas al régimen iraní. En un mensaje reciente difundido por su red social, Donald Trump reforzó públicamente cuál es —según él— el verdadero motivo detrás de la intensificación militar: impedir que el “imperio malvado” de Irán alcance armas nucleares.

La declaración del mandatario llega en un contexto de ataques continuos, sanciones reactivadas y un clima geopolítico cada vez más volátil. Washington sostiene desde hace años que la ambición nuclear del gobierno iraní representa una amenaza directa para la estabilidad global. Sin embargo, las últimas acciones militares han reabierto el debate sobre la verdadera capacidad nuclear de Teherán, las motivaciones de la administración estadounidense y el riesgo de un conflicto extendido.

Una prioridad estratégica: evitar un Irán nuclear

El discurso oficial de la Casa Blanca insiste en que el objetivo central es detener cualquier avance iraní hacia un armamento nuclear. Trump defendió la ofensiva asegurando que su administración mantiene una política histórica: Irán “nunca puede tener un arma nuclear”.

No obstante, informes de inteligencia estadounidenses señalaron en 2025 que Irán no estaba construyendo un arma nuclear, pese a mantener niveles sin precedentes de uranio enriquecido. La misma evaluación afirmó que el programa de armas suspendido en 2003 no había sido reanudado.

A pesar de ello, Trump sostiene que Teherán estaba “muy cerca” de obtener un arma nuclear meses antes del estallido del conflicto actual, una afirmación que expertos en control de armas han cuestionado por falta de evidencia concreta.

Donald Trump Foto: REUTERS

La ofensiva militar: ataques directos y un mensaje de fuerza

La escalada comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos sobre territorio iraní, alcanzando instalaciones militares, oficinas gubernamentales e incluso complejos asociados al proyecto nuclear “Amad” en Parchin.

Según reportes internacionales, los bombardeos también destruyeron múltiples instalaciones nucleares, incluida parte de la planta de enriquecimiento de Natanz.

En paralelo, el presidente estadounidense reconoció que el incremento del precio del petróleo —provocado por el conflicto— beneficia económicamente a EE.UU., aunque subrayó que la no proliferación nuclear es el objetivo real, muy por encima de cualquier impacto económico.

Además, funcionarios israelíes han reiterado que la meta de la campaña es neutralizar la amenaza existencial que, a su juicio, representa el programa nuclear y balístico iraní.

Respuesta iraní: advertencias, ataques regionales y un nuevo liderazgo

La muerte del ayatolá Ali Jamenei durante los ataques generó un vacío político que fue rápidamente cubierto por su hijo, Mojtaba Jamenei, quien asumió como nuevo líder supremo con un discurso desafiante. Este aseguró que el bloqueo del estrecho de Ormuz continuará como herramienta de presión, además de amenazar directamente a las bases estadounidenses en la región.

En las últimas horas, Irán lanzó ataques contra barcos comerciales en el Golfo Pérsico y contra infraestructura en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, incrementando aún más el riesgo de una expansión del conflicto.

Impacto global: petróleo en alza y temor a una guerra prolongada

La ofensiva ha tenido repercusiones inmediatas en la economía mundial. Con ataques constantes en rutas clave, los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril, antes de retroceder levemente.

Gobiernos de varias naciones expresaron preocupación por la sostenibilidad de las cadenas de suministro y el impacto sobre la energía global. Irak, por su parte, pidió mantener las rutas marítimas fuera del conflicto para evitar una crisis mayor en el mercado petrolero.

Guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán. Foto: REUTERS

¿Qué puede pasar ahora?

El conflicto mantiene un alto nivel de imprevisibilidad. Mientras Trump asegura que “cuando él decida que termine, terminará”, en sus propias declaraciones también ha dado señales contradictorias sobre la duración de la operación.

Militarmente, la capacidad de represalia iraní y la continuidad de los ataques estadounidenses e israelíes serán factores determinantes. Diplomáticamente, la comunidad internacional presiona para reabrir canales de diálogo, aunque la distancia entre las partes parece ampliarse cada día.

Lo único claro es que el temor a una guerra larga aumenta, especialmente en un escenario donde el estrecho de Ormuz —por donde circula una quinta parte del petróleo mundial— se encuentra amenazado directamente.