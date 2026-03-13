Miguel Diaz- Canel en el encuentro del Partido Comunista de Cuba. Foto: EFE

Cuba anunció que representantes del Gobierno “han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”.

“Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos”, señala el comunicado, difundido en redes sociales.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que “Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”.

El objetivo era, “en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están “alejados”.

Miguel Diaz- Canel. Foto: EFE

Se pretende “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones” y también “de la región de América Latina y el Caribe”.

“Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”, afirmó.

Miguel Diaz- Canel junto a Raúl Castro. Foto: EFE

Díaz-Canel agregó que en estos “intercambios”, la parte cubana ha expresado “la voluntad” de que se realicen “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.