Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump aseguró que Estados Unidos atacó la isla de Kharg, un objetivo clave para Irán que “quedó totalmente destruido”, luego del “más poderoso bombardeo” sobre Medio Oriente.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario señaló que “bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg”, expresó el republicano.

Asimismo, destacó la capacidad militar de Estados Unidos y sostuvo que las fuerzas del país asiático “no tienen la chance de defenderse cada vez que ataquemos. Y no hay ninguna posibilidad de que puedan hacer algo al respecto”.

Según Trump, Estados Unidos tiene las armas “más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido”, y advirtió que si Irán o cualquier otro país, interfiere con el libre paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, atacará nuevamente las instalaciones petroleras en Kharg.

Isla de Kharg de Irán. Foto: EFE

“Irán jamás tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Medio Oriente ni, de hecho, al mundo entero”, concluyó el líder republicano.

La isla de Kharg está ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años ’80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo.