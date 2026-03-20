Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

Nicolás Maduro vuelve a quedar en el centro de la polémica en Estados Unidos. Acusado por narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración internacional, el exdictador venezolano desplegó una maniobra judicial que sorprendió incluso a su propio círculo: pidió que la dictadura venezolana financie su defensa legal en Nueva York, argumentando que no tiene dinero para pagar a sus abogados.

La solicitud fue presentada por su abogado Barry J. Pollack, quien elevó un escrito de 17 páginas reclamando que EE.UU. levante las sanciones impuestas por la OFAC y permita que el régimen venezolano cubra los honorarios legales del exmandatario y de Cilia Flores. Según Pollack, las restricciones impiden al acusado “contratar al abogado de su elección” y violan sus derechos constitucionales bajo la Quinta y Sexta Enmienda.

Un argumento que desató indignación en Washington

La defensa sostiene que Maduro y su esposa tendrían “derecho de propiedad” sobre fondos estatales venezolanos destinados a sus honorarios. Pero esta posición generó rechazo inmediato en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que recordó que la OFAC prohíbe explícitamente que entidades sancionadas paguen gastos legales de otras personas también sancionadas.

El Gobierno estadounidense subrayó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que los acusados sí pueden usar sus fondos personales (siempre que estén fuera de la jurisdicción estadounidense), pero que de ninguna manera están autorizados a disponer de recursos pertenecientes al Estado venezolano.

Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Foto: REUTERS

Los cargos que enfrenta Maduro en EEUU

Tras su captura el 3 de enero de 2026, Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio federal por graves delitos vinculados al narcotráfico. Entre los cargos principales destacan:

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína a gran escala a EE.UU.

Posesión de armas de fuego y artefactos destructivos

Conspiración para poseer dichos artefactos

Estados Unidos ya había catalogado al líder chavista como un “narcotraficante fugitivo” y un “terrorista narco”, según declaraciones de legisladores estadounidenses y documentos oficiales. Personalidades como el senador Marco Rubio sostuvieron públicamente que Maduro encabezaba una estructura criminal internacional conocida como el “Cártel de los Soles”.

La estrategia legal: victimizarse para anular el juicio

Mientras permanece recluido en una celda de alta seguridad en Brooklyn, Maduro insiste en declararse inocente y afirma haber sido “secuestrado”, proclamando que sigue siendo “el presidente legítimo de Venezuela”. Su equipo legal, encabezado por Pollack, mantiene la tesis de que se violaron sus derechos constitucionales en el proceso, y pide directamente archivar la causa.

Los abogados incluso plantearon que la restricción de fondos es razón suficiente para anular todos los cargos, un argumento que el Gobierno estadounidense consideró “infundado” al solicitar formalmente que la Corte rechace la moción de la defensa.

Facsímil del escrito del abogado de Nicolas Maduro Foto: Infobae

El dato que más indignación genera: la fortuna de Maduro

La petición de que el régimen venezolano financie su defensa llega a pesar de que Maduro ha acumulado una fortuna multimillonaria a lo largo de sus años en el poder, un hecho que contrasta con su “declaración de insolvencia” presentada ante la Corte. Aunque los detalles financieros exactos no están incluidos en los documentos citados en los resultados de búsqueda, la narrativa pública y política en EE.UU. señala que el exdictador sí posee recursos, lo que vuelve su reclamo aún más controversial.

Nicolás Maduro y Cilia Flores compareciendo ante el tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE

¿Qué puede pasar ahora?

El juez federal Alvin K. Hellerstein deberá decidir en las próximas semanas si acepta o rechaza la solicitud de la defensa. Sin embargo, todo indica que Washington mantendrá una línea dura:

Las sanciones no serán flexibilizadas

Los fondos estatales venezolanos no serán liberados

El juicio continuará su curso legal

El caso podría marcar un precedente histórico sobre los límites legales de acusados sancionados que intentan usar recursos de gobiernos señalados por narcotráfico.

Una batalla que apenas comienza

La estrategia de Maduro parece apuntar a convertir un caso de narcotráfico y conspiración internacional en un debate de derechos constitucionales dentro de Estados Unidos. Pero los hechos muestran que el Gobierno estadounidense mantiene pruebas sólidas, apoyo político y una postura jurídica firme.

Mientras tanto, el exdictador enfrenta un escenario crítico:su defensa legal pende de un hilo, las pruebas en su contra crecen y su futuro se define en una celda en Brooklyn.