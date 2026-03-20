Exportación de armas de Suiza. Foto: EFE

Suiza confirmó que “no puede autorizar” las exportaciones de material de guerra a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán.

La tradicional neutralidad suiza también le impide exportar material de guerra a Washington, Israel e Irán, aunque el país llevaba varios años sin autorizar exportaciones para estos últimos dos países, según apuntó un comunicado gubernamental.

Exportación de armas de Suiza. Foto: EFE

Además, el gobierno suizo subrayó que examinará periódicamente las exportaciones de bienes de doble uso (militar y civil) y determinados bienes hacia Irán, mientras que las destinadas a Israel mantendrán restricciones que ya estaban en vigor.

Las exportaciones bélicas suizas

En 2025, las empresas de armamento suizas exportaron material de guerra por valor de 948,2 millones de francos suizos, cerca de un 43% más que el año anterior.

Oportunidades laborales en Suiza para quienes hablan español. Foto: Reuters.

Estados Unidos fue el segundo comprador, solo por detrás de Alemania, al importar por valor de 94,2 millones de francos, principalmente destinados a varios tipos de munición y componentes de aviones de combate.