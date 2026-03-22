El país que tiene más ovejas que personas. Foto: ChatGPT.

Aunque es uno de los territorios más chicos de Sudamérica, solo superado por Surinam, este país logró destacarse como una de las naciones más sólidas del continente. Con una población cercana a los 3,5 millones de habitantes, suele ser apodado la “Suiza de Sudamérica” por su estabilidad institucional y su nivel de vida.

¿Cuál es el país conocido como la “Suiza de Sudamérica”?

Se trata de Uruguay, un país que, a pesar de su tamaño, logró consolidarse como un referente en América del Sur, demostrando que la grandeza no siempre se mide en extensión territorial, sino en el desarrollo alcanzado por su sociedad.

Uruguay. Foto: Pixabay

De la misma manera coincide el Banco Mundial, que eligió la economía uruguaya como una de las más destacables de 2024. Incluso, las previsiones del organismo internacional estiman un crecimiento del 2,6% para Uruguay en 2025.

¿Por qué hay el doble de ovejas que de habitantes en Uruguay?

Uno de los puntos fuertes de la economía uruguaya es su producción agrícola, parte fundamental sustentada por más de seis millones de ovejas y doce millones de ganado vacuno.

Por si esto fuera poco, el país charrúa puede presumir de ser uno de los más verde de toda Sudamérica. La Agencia Internacional de las Energías Renovables destacó el modelo uruguayo y resaltó el sistema de llamados realizado por la empresa estatal de energía eléctrica, UTE, como ejemplos a seguir, remarcando la participación privada a través de innovadores esquemas de promoción sin depender de subsidios directos.

Montevideo, Uruguay. Foto: Turismo Uruguay

El origen del apodo: ¿de dónde viene “La Suiza de Sudamérica”?

Resulta que Uruguay no es solo conocida como La Suiza de Sudamérica’ por solidez y las expectativas de crecimiento económico, sino en parte también por ser el más caro de toda la región y uno de los más exclusivos del mundo.

Una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo reveló en 2024 la notable diferencia entre algunos productos básicos en supermercados nacionales y otros internacionales, siendo en Uruguay un 27% más caros de media, incluso más que en países como Alemania y Francia.

Solo en comparación con otros países de Latinoamérica, los precios en Uruguay son un 80% superiores a los de México y un 20% a los de Argentina y Brasil, donde las importaciones llegan sin aranceles.