Silvio Rodríguez recibió un fusil AKM por parte del gobierno de Cuba. Foto: Cuenta de Twitter de Presidencia de Cuba

En un acto cargado de simbolismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, otorgó un fusil AKM y una réplica de dicha arma al reconocido cantautor Silvio Rodríguez. El reconocimiento destacó la “patriótica disposición” del músico para sumarse a la defensa del país en un contexto de máxima tensión diplomática con Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia de Cuba manifestó: “Como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria”. La entrega del fusil, arma reglamentaria de la infantería cubana, se originó a partir de una interacción en el blog personal del artista Segunda Cita en respuesta a un texto que denunciaba un “asedio geopolítico” contra Cuba. “Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió Rodríguez.

Silvio Rodríguez recibió un fusil AKM por parte del gobierno de Cuba. Foto: Cuenta de Twitter Presidencia Cuba

Trayectoria y militancia de Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez, quien se autodefine como “trovador y dibujante”, posee un extenso historial de compromiso político. En 1961, siendo adolescente, integró las milicias estudiantiles previo a la invasión de Bahía de Cochinos.

Además, fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular entre 1993 y 2008. El gesto del presidente Díaz-Canel buscó reafirmar la unidad interna frente al embargo económico y las dificultades que atraviesa el modelo de la isla.

La ceremonia coincidió con el Día Nacional de la Defensa, una fecha donde el Estado refuerza la preparación militar de la ciudadanía facilitada por el sistema de servicio militar obligatorio que rige en el país y familiariza a gran parte de la población con el uso del AKM.