Un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York Foto: REUTERS

La investigación por el accidente ocurrido en el Aeropuerto LaGuardia, en el que un avión colisionó con un camión y murieron dos pilotos, sumó en las últimas horas un elemento clave: la difusión de los audios de las comunicaciones previas al impacto.

El material, que comenzó a circular poco después del hecho y que actualmente forma parte de la investigación oficial, permite reconstruir los minutos previos al siniestro. En las grabaciones se evidencia cómo se autorizó el cruce de un vehículo en una pista mientras una aeronave se encontraba aterrizando, una secuencia que terminó en tragedia.

Un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York Foto: REUTERS

En uno de los fragmentos, se escucha al conductor del camión solicitar permiso para avanzar: “Torre LaGuardia solicitando cruzar la 4 en Delta”. La respuesta del controlador fue inmediata: “Camión 1 y compañía, crucen la 4 en Delta”.

Sin embargo, segundos después, al advertir el riesgo de colisión, el operador intentó revertir la situación con mensajes urgentes: “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!”. Ante la falta de respuesta, insistió dirigiéndose al vehículo: “Deténgase, camión 1, deténgase”.

El impacto finalmente se produjo cuando el avión circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Tras la colisión, el controlador continuó con las comunicaciones para asistir a la aeronave: “JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo”.

Un avión chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia en Nueva York Foto: REUTERS

Las grabaciones también reflejan el impacto emocional que generó el accidente entre quienes estaban a cargo de la operación. En comunicaciones posteriores, uno de los operadores reconoció la dureza de la escena al afirmar que “no fue bueno de ver”, mientras que el controlador admitió: “Intenté comunicarme… y me equivoqué”.

El contenido de estos audios será clave para determinar las responsabilidades y entender cómo se produjo una falla en la coordinación que derivó en un desenlace fatal dentro de uno de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.