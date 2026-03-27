Parque Naturista de Florida Foto: Parque Naturista de Florida

El Parque Naturista de Florida se convirtió en un gran problema para los hijos de Thomas Ward Gulvin, el fundador de dicha colonia allá por 1959.

Con la idea de una vida libre, el proyecto contaba con 99 hectáreas en las que se podía hacer deporte o tomar sol desnudos sin reglas restrictivas, comunes en otros lugares, como los límites para hombres solteros o el intercambio de parejas.

Se exigía que cualquiera que comprara un lote debía ser nudista. También debían ser blancos, una norma escrita en el reglamento para prohibir el ingreso a las personas negras.

Parque Naturista de Florida Foto: Parque Naturista de Florida

Sin embargo, rodeado de escándalos y con habitual presencia policial en el lugar, el Parque Naturista de Florida no tuvo la misma suerte que la tuvieron otras comunidades cercanas.

Ante esto, los seis herederos buscan vender el terreno y dejar atrás una situación que trajo más disgustos que alegrías.

Por un mosaico de 58 acres con tres lagos, una casa club y una playa llamada Sunshine Beach Club; 82 lotes residenciales; y un parque de casas rodantes con 12 alquileres, la familia busca obtener un total de $2.5 millones.

Parque Naturista de Florida Foto: Parque Naturista de Florida

Sin embargo, solo se puede utilizar como parque nudista debido a sus condiciones, lo que dificulta las ofertas de compradores interesados.