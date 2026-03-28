Ataque de los hutíes de Yemen sobre Israel. Foto: REUTERS

El grupo hutí de Yemen anunció este sábado 28 de marzo que llevó a cabo nuevos ataques contra sitios vitales en el sur de Israel utilizando misiles crucero y drones, en su segundo ataque del día en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente. El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, escribió en Twitter que la operación fue coordinada con Irán e Hizbulá y “logró impactar exitosamente en sus objetivos”. Sarea agregó que los ataques son en apoyo a lo que llamó “los frentes de resistencia” en Palestina, Líbano, Irak e Irán.

“Confirmamos que nuestras operaciones continuarán en los próximos días hasta que la agresión pare”, sostuvo el portavoz. En la mañana de este sábado, el grupo afirmó haber lanzado una andanada de misiles balísticos sobre el sur de Israel, su primer ataque desde que Israel y Estados Unidos iniciaron ataques de grandes dimensiones sobre Irán el 28 de febrero.

El pasado jueves 26, el líder hutí Abdul-Malik al-Houthi reafirmó la disposición del grupo a tomar acción militar en caso de que los acontecimientos regionales lo requieran, a la vez que reiteró sus sólidos vínculos con Irán.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó el USS Tripoli, una embarcación anfibia con 3.500 soldados para combatir contra Irán

Continúa el conflicto bélico en Medio Oriente, con Estados Unidos, Israel e Irán como los principales protagonistas del mismo y con fuego cruzado desde hace un mes entre las partes. A causa de ello, las fuerzas norteamericanas despliegan el buque USS Tripoli junto con 3.500 marinos en las inmediaciones de Irán. Se trata de una embarcación de ataque anfibio, tal como informó el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) este sábado 28 de marzo.

Marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos el 27 de marzo. Foto: X/@CENTCOM

“Marineros y marinos de EE.UU. a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo”, señaló el organismo militar, que tiene sede en Florida, aunque no detalló la ubicación exacta de la nave. Asimismo, el Centcom explicó que esta embarcación, que puede cumplir con las funciones de un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el “buque insignia” para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.