Marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos el 27 de marzo. Foto: X/@CENTCOM

Continúa el conflicto bélico en Medio Oriente, con Estados Unidos, Israel e Irán como los principales protagonistas del mismo y con fuego cruzado desde hace un mes entre las partes. A causa de ello, las fuerzas norteamericanas despliegan el buque USS Tripoli junto con 3.500 marinos en las inmediaciones de Irán. Se trata de una embarcación de ataque anfibio, tal como informó el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) este sábado 28 de marzo.

Marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos el 27 de marzo. Foto: X/@CENTCOM

“Marineros y marinos de EE.UU. a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo”, señaló el organismo militar, que tiene sede en Florida, aunque no detalló la ubicación exacta de la nave. Asimismo, el Centcom explicó que esta embarcación, que puede cumplir con las funciones de un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el “buque insignia” para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.

Marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos el 27 de marzo. Foto: X/@CENTCOM

La continuidad de un conflicto en Medio Oriente que cada vez escala más

Este despliegue de armamento estadounidense se da días después de que el Pentágono reveló que contempla la idea de enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente, según reportó The Wall Street Journal, mientras perduran los ataques en la región.

Cabe recordar que la guerra en esta región del planeta comenzó el pasado sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque en conjunto contra objetivos de Irán, con varios bombardeos en Teherán, que acabaron con la vida del ayatolá y líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, lo que derivó en una respuesta de la nación persa contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente y lo posterior que se conoció, que elevó la escalada del conflicto hasta el punto de incertidumbre actual, donde el mundo entero permanece en vilo por no saber cómo serán los acontecimientos futuros de la guerra.