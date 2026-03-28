El ejercito israelí arremetió en Teherán durante la madrugada del sábado 28 de marzo. Foto: REUTERS

En las primeras horas del sábado en Medio Oriente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el inicio de una serie de ataques dirigidos contra puntos estratégicos del régimen de Irán. La operación militar se produjo en un clima de extrema tensión y marcó un nuevo capítulo en el enfrentamiento directo entre ambas potencias regionales.

Corresponsales de agencias internacionales en Teherán informaron haber percibido alrededor de diez estallidos de gran magnitud que sacudieron la ciudad. Testigos presenciales describieron densas columnas de humo negro elevándose sobre el horizonte urbano tras las detonaciones.

A través de un escueto comunicado, el mando militar israelí ratificó que sus unidades se encuentran ejecutando maniobras contra objetivos vinculados al “régimen terrorista” en la capital persa. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre el alcance de los daños ni el tipo de armamento empleado en esta incursión.

La nueva oleada de bombardeos se desencadenaron apenas horas después de que Israel atacara instalaciones nucleares en territorio iraní durante la jornada del viernes 27 de marzo. Aquella acción previa fue la respuesta directa a las advertencias de Irán, que había amenazado con redoblar su ofensiva militar contra el Estado hebreo, profundizando una espiral de represalias que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Escala la tensión en Medio Oriente: EEUU contempla enviar 10.000 militares más mientras continúan los bombardeos

A un día de cumplirse un mes del conflicto en Irán, el Pentágono evalúa el envío de 10.000 soldados adicionales a Medio Oriente, de acuerdo con The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en distintos puntos de la región.

El escenario bélico y los preparativos militares avanzan en paralelo a la falta de avances concretos en eventuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con mediación de países como Pakistán.

La llegada de tropas estadounidenses a Medio Oriente por el conflicto entre Israel e Irán. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

El Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente que incluirían tropas terrestres, según el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes del Departamento de Guerra (antes Defensa). Por otro lado, EE. UU. no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y el de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.