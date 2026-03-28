El XV Excalibur del Reino Unido. Foto: Royal Navy

La Royal Navy es la rama naval de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y la más antigua de sus fuerzas militares. Opera una flota moderna compuesta por portaaviones, submarinos y buques de superficie que la convirtieron en un pilar central de Londres como potencia mundial. Consciente de eso, la nación europea incorporó el submarino autónomo experimental XV Excalibur.

Con el objetivo de reforzar la protección de las líneas marítimas y de la infraestructura submarina crítica en el Atlántico Norte, la Royal Navy dio un nuevo paso en la integración de sistemas no tripulados en su estrategia de guerra submarina.

La rama naval de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, la más antigua de sus fuerzas militares. Foto: Royal Navy

El XV Excalibur es un vehículo submarino no tripulado de gran tamaño, con 12 metros de eslora y unas 19 toneladas de desplazamiento, lo que lo convierte en el mayor sumergible no tripulado probado hasta ahora por la Royal Navy.

Desarrollado en menos de tres años por la Submarine Delivery Agency (SDA), es el principal demostrador del Project Cetus, el programa británico orientado a desarrollar y validar conceptos y tecnologías de autonomía submarina.

El XV Excalibur se suma a la flota del Royal Navy, que incluye submarinos nucleares. Foto: Submarine Delivery Agency

El sistema se suma al esquema de Atlantic Bastion, la iniciativa con la que Londres busca combinar submarinos nucleares, fragatas antisubmarinas y una nueva generación de plataformas no tripuladas para vigilar el Atlántico Norte, en respuesta al aumento de la actividad de la flota submarina rusa. La incorporación del Excalibur permitirá ampliar el alcance de las patrullas y, al mismo tiempo, liberar a los medios tripulados para misiones de mayor peso estratégico.

Las características del submarino XV Excalibur

Además de sus dimensiones y carácter experimental, el XV Excalibur se destaca por su alto grado de autonomía, su capacidad para operar durante largos períodos sin intervención humana y su diseño modular, que permite integrar distintos sensores y sistemas según el tipo de misión. Está pensado para realizar tareas de forma discreta, con baja firma acústica, y para operar tanto de manera independiente como coordinada con unidades tripuladas, ampliando el abanico de opciones tácticas de la Royal Navy bajo el agua.

Aunque se trata de un demostrador tecnológico y no de un submarino de combate operativo, el Excalibur está orientado a evaluar misiones clave como inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), mapeo del lecho marino y control de infraestructuras críticas, como cables y ductos submarinos. Estas capacidades resultan cada vez más relevantes en un contexto de competencia estratégica y creciente militarización del dominio submarino.

El vehículo también funciona como banco de pruebas para tecnologías avanzadas de navegación y control, incluyendo sistemas capaces de operar sin dependencia permanente del GPS, una limitación habitual en entornos submarinos. En ensayos recientes, la Royal Navy demostró además la posibilidad de operarlo de forma remota a grandes distancias, validando conceptos de mando y control distribuido y operaciones globales con plataformas no tripuladas.