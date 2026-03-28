Pamela Genini, modelo asesinada en Italia. Foto: Redes sociales

Italia se encuentra conmocionada tras la noticia de la profanación de la tumba de la modelo Pamela Genini, quien fuera asesinada por su ex pareja en octubre de 2025 en Milán y cuyo cadáver ha aparecido decapitado.

El cuerpo de la mujer reposaba en un nicho provisional del cementerio de Strozza, a la espera de ser trasladado al panteón de su familia.

Pamela Genini, modelo asesinada en Italia. Foto: Redes sociales

Los operarios del cementerio se dieron cuenta de que el nicho había sido manipulado por lo que decidieron abrirlo, descubriendo que efectivamente había sido profanado.

Una parte del cadáver de la mujer había sido sustraído, incluida la cabeza, según adelantó el programa televisivo ‘Dentro la notizia’.

Pamela Genini, modelo asesinada en Italia. Foto: Redes sociales

La Fiscalía de Bérgamo abrió una investigación por el delito de profanación, que prevé condenas de hasta siete años de prisión, agravada si los hechos tienen lugar en un cementerio.

Pamela Genini, de 29 años, fue asesinada en octubre de 2025 por su ex pareja, Gianluca Soncin, quien fue arrestado después, en un crimen que conmocionó al país.