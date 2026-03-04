Si estallara una guerra mundial, Argentina sería uno de los países más seguros del planeta:

En caso de conflicto mundial, Argentina sería uno de los países más seguros del mundo. Foto: Freepik.

La escalada de conflictos que hay en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán acabaron con la vida del líder supremo de la nación islámica, Alí Jamenei. En este contexto, la situación cada vez se vuelve más tensa en diferentes regiones del planeta, lo que hace que surja la duda sobre dónde puede la población estar a salvo de cualquier tipo de riesgo bélico.

Irán respondió de inmediato a los ataques de los que fueron víctimas varias de sus ciudades, incluyendo Teherán, y en consecuencia lanzó bombardeos a varios países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, incluyendo a Israel.

Conflicto bélico en 2026: la situación que impacta de lleno a países del mundo entero

Lamentablemente, la duda está latente. Es triste pensarlo y sumamente preocupante, pero la idea de que estalle un conflicto que tenga implicancias mundiales es una posibilidad. Con los recientes ataques iraníes e incluso con el bombardeo de la base británica en Chipre, RAF Akrotiri, Europa comenzó a verse más involucrada en el conflicto y hubo anuncios por parte de Grecia y Francia del envío de fragatas y aviones caza de guerra con rumbo a la isla chipriota a fin de protegerla.

La base militar británica RAF Akrotiri en Chipre. Foto: REUTERS

Hay que recordar que, debido al Artículo 42,7 del Tratado de la Unión Europea, los países europeos tienen la obligación de defender a un Estado que es miembro de la Unión y resulta atacado. En ese sentido, Chipre es asociado desde el 2004, pero el detalle es que la base atacada pertenece al Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea desde el 31 de enero de 2020, cuando se concretó el proceso del Brexit.

Uno por uno, los países más “seguros” en caso de un conflicto bélico mundial

Por ubicación geográfica y ser parte de Oceanía, además de estar bastante alejados de cualquier foco de conflicto, Fiji, Tuvalu y Nueva Zelanda se presentan como los países más seguros del mundo.

También por cuestiones geográficas, Argentina y Chile serían territorios privilegiados en cuanto a seguridad si surgiese un conflicto de magnitudes elevadas.

Suiza sería uno de los países más seguros en caso de guerra mundial. Foto: Unsplash.

En Europa, los otros países que podrían entrar en la categoría de más seguros respecto a una eventual guerra mundial son dos, Islandia y Suiza, pero por motivos diferentes. En el caso de Islandia, remite a los puntos de los países antes mencionados, su ubicación geográfica. Respecto de Suiza, su neutralidad es la clave, por lo que su territorio no sería atacado en ningún momento, además de albergar capitales de todas partes del mundo, por lo que, si se viese amenazado el país, el dinero de muchos estaría en riesgo.

El ránking ordenado queda de la siguiente manera: