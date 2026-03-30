Cheng Li-wun, líder del KMT, partido opositor al oficialismo en Taiwán. Foto: Instagram/@geograficahistoria1

La líder opositora de Taiwán, Cheng Li-wun, fue invitada por el presidente de China, Xi Jinping, para visitar este país del 7 al 12 de abril y mantener conversaciones entre ambos.

Cheng Li-wun es la actual presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición en Taiwán, que se separa de la postura del presidente Lai Ching-te, también conocido como William Lai, de pelear por una Taiwán completamente independiente de China.

William Lai, presidente de Taiwán. Foto: EFE

¿Cuál es la postura de Cheng Li-wun que tanto interesa a China?

La presidenta del partido KMT es una destacada abogada y política taiwanesa, elegida como líder de su partido en octubre de 2025, lo que la convirtió en la tercera mujer en la historia en ocupar esta posición para su bloque.

Lo interesante de su trayectoria es que inició su carrera como activista estudiantil en la década de 1990 (nació en 1969) y estuvo a favor de la independencia de Taiwán; hasta incluso llegó a militar en el Partido Democrático Progresista (DPP). Pero tras su desilusión con este partido, renunció al mismo en 2004, para pasar a unirse al KMT un año después, espacio que tiene clara una visión de reunificación de China y que Taipéi pase a formar parte de eso mismo.

El llamado de Xi Jinping le da gran notoriedad y visibilidad por estas horas a Cheng Li-wun. Ambos tienen previsto reunirse con el fin de promover el desarrollo pacífico y facilitar los intercambios económicos a través del estrecho de Taiwán.

Conflicto Taiwán-China. Foto: Reuters.

Cabe citar que este encuentro será histórico, dado que representa el primer viaje de un líder del KMT a la China continental desde el 2016.

Los semiconductores, uno de los ejes del conflicto entre China y Taiwán

Los semiconductores, esos materiales que sirven como conductores o aislantes de electricidad, pasan a ser el eje central de la tensión geopolítica entre Taiwán y China.

Si bien la enemistad tiene raíces históricas, con el surgimiento en la guerra civil de 1949, donde el bando comunista venció al nacionalista, que debió refugiarse en la isla taiwanesa, hoy la disputa entre Pekín y Taipéi también pasa a ser económica.

Taiwán, a través de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), produce más del 90% de los microchips más avanzados del mundo.

Por su lado, China busca controlar esta tecnología para reducir su dependencia y tener un mayor dominio de la industria digital y militar. Lo cierto es que Taipéi -en la actualidad- utiliza su ventaja estratégica como una especie de “escudo de silicio” para disuadir a China de que evite la invasión a la isla, dado que un conflicto bloquearía el suministro global, lo que podría provocar una catástrofe económica de grandes magnitudes.

El otro gran actor de este conflicto son los Estados Unidos, que apoyan a Taiwán con armamento, aunque sin involucrarse directamente en las tensiones entre chinos y taiwaneses.

Por ello, desde Washington buscan limitar el avance militar y marítimo chino (principalmente en el estrecho de Taiwán), para evitar un masivo control de Pekín en la región.

Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció su próximo viaje a China previsto para los días 14 y 15 de mayo, con el objetivo de reunirse con Xi. Esta visita estaba inicialmente programada entre finales de marzo y comienzos de abril, pero debió posponerse a raíz del conflicto en Irán.

Está previsto un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping para mediados de mayo. Foto: REUTERS

Entre los asuntos que podrían abordarse durante el encuentro destaca la venta de armamento a Taiwán. De hecho, a principios de febrero, durante una conversación telefónica, Xi Jinping ya había instado a Trump a actuar con cautela respecto a estos envíos, remarcando además que la cuestión taiwanesa constituye la “principal línea roja” en la relación entre ambas potencias.

La visita de Cheng Li-wun se dará en un contexto marcado por el recrudecimiento de las relaciones taiwanesas y chinas.